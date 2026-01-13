martes 13 de enero de 2026
    • Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio del frente y escaparon en moto con un televisor

    Dos ladrones tras destrozar la puerta de vidrio blindado, ingresaron al salón de ventas, sustrajeron un televisor y huyeron a bordo de una motocicleta.

    13 de enero de 2026 - 12:02
    Los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias donde ocurrió el robo.

    LA OPINION

    Un violento episodio delictivo se registró en la noche de este lunes en un local comercial dedicado a la venta de pick ups, situado en la intersección de avenida Buccar y Zeballos. Dos sujetos que se desplazaban en motocicleta rompieron el vidrio blindado de la puerta de ingreso, accedieron al interior del salón de ventas y se apoderaron de un televisor antes de darse a la fuga.

    De acuerdo a la información recabada, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando los individuos comenzaron a dañar el frente del comercio. Minutos después, aproximadamente a las 23:34, el sistema de alarma se activó, lo que puso en alerta tanto a los responsables del local como a vecinos de la zona.

    Según relataron desde el comercio damnificado, los sujetos actuaron con rapidez y estaban completamente encapuchados, con prendas de abrigo, capucha y presuntamente barbijos, lo que impidió que las cámaras de seguridad pudieran registrar con claridad sus rostros. En las imágenes solo sería posible observar parcialmente los ojos de los autores al momento del ingreso.

    El botín del robo se limitó a un televisor ubicado en el sector del recibidor, ya que la activación de la alarma habría frustrado la posibilidad de que los delincuentes permanecieran más tiempo dentro del local. A pesar de los importantes daños materiales ocasionados en la puerta de acceso, no se registró la sustracción de vehículos ni otros elementos de valor del salón de ventas.

    Fueron dos vecinas quienes advirtieron la situación y realizaron el llamado al 911, lo que motivó la llegada de personal policial al lugar. Al arribar el responsable del comercio, el hecho ya había concluido y los autores se habían dado a la fuga.

    Posteriormente, se desplegó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes sobre el frente dañado y en el interior del local. Los damnificados formalizaron la denuncia penal y aportaron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, material que será analizado en el marco de la investigación.

    La causa quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los autores del hecho y determinar su recorrido previo y posterior a la comisión del robo, a partir de cámaras públicas y privadas de la zona.

