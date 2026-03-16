Robo de cables en ruta 8 dejó otra vez sin luz al barrio Aeroclub y preocupa a los vecinos

El nuevo episodio de robo de cables volvió a dejar sin luz en el barrio Aeroclub.

Un nuevo robo de cables del tendido de media tensión en la zona de ruta 8 volvió a dejar sin suministro eléctrico al barrio Aeroclub durante la madrugada de este lunes, en un episodio que se suma a otros dos ataques recientes y profundiza la preocupación de vecinos, productores y usuarios afectados por reiterados cortes de energía.

La secuencia de robos de cables en la periferia de Pergamino volvió a repetirse en la madrugada de este lunes en el corredor de ruta nacional 8, donde delincuentes cortaron y sustrajeron una extensa cantidad de conductor del tendido de media tensión en el tramo comprendido entre avenida Barrancas del Paraná y la curva ubicada a la altura de los silos de la planta de acopio de ACA, próxima al paso ferroviario.

El episodio provocó un nuevo corte del servicio eléctrico en barrio Aeroclub, cuyos vecinos permanecen sin suministro desde aproximadamente las 2:00 de la madrugada, según relataron residentes de ese sector suburbano que en los últimos días vienen padeciendo reiteradas interrupciones por ataques similares.

Se trata del tercer robo en apenas algo más de una semana, dentro de una modalidad delictiva que ya genera fuertes pérdidas económicas para la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y crecientes trastornos en una amplia franja de usuarios residenciales y productivos.

Un kilómetro y medio de cables robados en pocos días

De acuerdo con el relevamiento realizado por frentistas y damnificados, en el acumulado de los últimos ataques ya fueron sustraídos entre un kilómetro y medio y dos kilómetros de cableado, lo que representa un costo muy elevado por el valor del material y por el operativo técnico que demanda cada reposición.

En los hechos anteriores, los delincuentes habían atacado dos veces el tramo comprendido entre la planta de ACA y el barrio Aeroclub. Esta vez avanzaron sobre el sector que aún permanecía intacto entre Barrancas del Paraná y la curva de acceso a la zona cerealera.

Algunos vecinos señalaron que parte de los conductores reemplazados recientemente serían de un material distinto al cobre, circunstancia que podría explicar por qué los delincuentes apuntaron esta vez al tramo remanente del tendido original, aunque esa información deberá ser confirmada técnicamente por la cooperativa.

El impacto también alcanza a empresas y establecimientos rurales

El corte de energía no afecta únicamente a las viviendas del barrio Aeroclub. Según precisaron residentes de la zona, también se ven comprometidos establecimientos productivos y firmas radicadas en ese corredor periurbano.

Durante la misma noche, frente al predio de Parcum, fueron robados alrededor de 500 metros de cable, ampliando el área afectada hasta sectores cercanos a Las Invernadas, además de perjudicar a instalaciones vinculadas a semilleros y plantas de acopio.

La preocupación crece porque varios de estos puntos se encuentran en áreas abiertas, sin monte ni pastizales que faciliten ocultamiento, e incluso en sectores próximos a dependencias de seguridad.

Vecinos impulsan una reunión con la Cooperativa Eléctrica

Ante la reiteración de los hechos, frentistas del barrio Aeroclub comenzaron a organizar una presentación formal para solicitar una reunión con integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino.

El objetivo es recibir un informe técnico detallado sobre la situación, conocer las medidas previstas para evitar nuevos robos y plantear alternativas que permitan reducir la vulnerabilidad del tendido eléctrico en la zona.

Desde el sector vecinal indicaron que ya se mantuvieron contactos preliminares con áreas administrativas de la entidad y que se les indicó canalizar el pedido mediante una nota formal dirigida al Consejo de Administración.

Una problemática que se repite y complica la vida cotidiana

Los residentes remarcan que el problema se volvió sistemático en las últimas dos semanas y que la situación genera complicaciones severas para la vida diaria: falta de iluminación, dificultades para el funcionamiento de bombas de agua, sistemas de seguridad y actividades productivas.

“Estamos buscando todos los medios para combatirlo hasta tanto podamos cambiar el conductor que queda. La verdad es un gran tema porque nos complica muchísimo”, expresaron desde el barrio en una comunicación interna difundida entre vecinos.