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    • Ramallo conmemoró el 24 de marzo con arte, música y memoria colectiva

    En el 50° aniversario del golpe de 1976, la comunidad de Ramallo participó de una jornada cultural en el Paseo Jauretche con espectáculos y reflexión.

    25 de marzo de 2026 - 10:07
    En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976 en Argentina, la comunidad de Ramallo participó de una jornada cultural en el Paseo Arturo Jauretche, donde el arte se convirtió en vehículo de memoria y reflexión colectiva.

    En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976 en Argentina, la comunidad de Ramallo participó de una jornada cultural en el Paseo Arturo Jauretche, donde el arte se convirtió en vehículo de memoria y reflexión colectiva.

    Ramallo Ciudad

    En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina, vecinos y artistas de Ramallo protagonizaron una jornada cultural en el Paseo Arturo Jauretche, donde el arte y la participación comunitaria se transformaron en herramientas para mantener viva la memoria colectiva.

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    La actividad comenzó a las 14 con la presentación del taller de danzas municipal de Villa General Savio y se extendió durante toda la tarde con una amplia propuesta artística. La iniciativa convocó a familias, jóvenes y referentes culturales en un espacio abierto que combinó música, expresión y reflexión.

    Artistas locales y diversidad musical en el Paseo Jauretche

    Sobre el escenario se presentaron bandas y artistas locales como Los Condenados de la Tierra, Apolo 56, Matía Emilia Coronel, Santa Music, The Chaperos, Amistad Chamamecera, Huitral y La Mosca. Cada uno aportó su estilo, generando una grilla variada que acompañó la jornada con identidad local.

    Memoria, verdad y justicia: el eje de la jornada

    Uno de los momentos más significativos fue la proyección de un video alusivo al golpe de 1976, que generó un profundo clima de respeto entre los presentes. La actividad, realizada en vísperas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reafirmó el compromiso de la comunidad con la memoria colectiva.

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