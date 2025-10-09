¿Qué comemos hoy? esta fue la receta más buscada en Google en la última semana

Las tendencias nos muestran que los argentinos están experimentando y buscan desafiarse en la cocina.

El ritual de decidir qué cocinar marcó picos de interés en Google durante los últimos siete días. La palabra que todos buscaríamos cuando queremos saber cómo cocinar, "receta", mantuvo un nivel alto de consultas en todo el país, reflejando el fuerte interés por la gastronomía casera.

Con Google Trends pudimos medir la curiosidad culinaria argentina y arrojó un resultado sorprendente y no tan criollo como pensábamos.

La receta de la Sfogliatella, una factura de alta complejidad de origen italiano, registró un crecimiento superior al 800% y se coronó como la búsqueda más alta de la semana.

Sin embargo, el dato más relevante surgió del análisis de las consultas específicas. Al estudiar qué platos captaron la atención del público de forma repentina, la respuesta no fue un clásico criollo, sino una especialidad napolitana.

La búsqueda masiva y simultánea de este postre puede sugerir que los argentinos perdieron el miedo a las preparaciones complejas y que buscan saber cómo hacer en casa repostería de alta dificultad.

El top de las recetas más buscadas, después de la Sfogliatella

Mientras la Sfogliatella dominó el interés repostero, otras búsquedas también experimentaron un rápido ascenso, mostrando otras prioridades de los usuarios durante la semana:

Waffles receta sencilla (Aumento de +110%): Esta subida señala la necesidad o bien la curiosidad de incorporar desayunos o meriendas caseras, rápidas y prácticas.

Mojito receta (Aumento de +50%): Con el clima más cálido, el interés por este cóctel cubano anticipa la temporada de encuentros y celebraciones.

Receta de yogurt casero (Aumento de +50%): Esta tendencia ilustra el interés por la alimentación saludable y el deseo de elaborar alimentos básicos en casa.

Como podemos ver, los usuarios no solo buscan la receta, sino que muchas veces añaden modificadores como "fácil", "original" o "en pocos pasos" para refinar el resultado (como se ve en la búsqueda de "waffles receta sencilla").

Por su parte, las tendencias nos muestran que los argentinos están experimentando y buscan desafiarse en la cocina. De otra manera, una receta tan específica como la Sfogliatella no habría desplazado a clásicos más conocidos.

¿Qué es Google Trends y cómo funciona?

Google Trends es una herramienta gratuita ofrecida por Google que permite analizar y visualizar la popularidad relativa de términos y temas de búsqueda en tiempo real y a lo largo del tiempo, y en diferentes regiones geográficas.

La plataforma no mide el volumen total de búsquedas, sino el interés relativo por un tema y por eso nos puede revelar cuánto de la atención captan ciertas recetas.

