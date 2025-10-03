El reality culinario de Netflix que enfrenta a 21 chefs por un premio de 500 mil dólares

Netflix agregó a su catálogo de películas, series y documentales, un reality de ocho capítulos que trata de una competencia culinaria con 21 chefs de menos de 30 años, que buscan ser los mejores de su generación. Next Gen Chef desembarcó en la plataforma para dar cuenta de cuánta presión puede soportar un aspirante a ser considerado la próxima estrella de la alta cocina.

A mediados de septiembre, la compañía de la N roja añadió un nuevo estilo de programa a su grilla, con el fin de atraer la atención del público. Lejos de las populares competencias de cocina profesional, el show se ideó para darle un lugar especial a aquellos que sueñan con tener renombre a nivel mundial, pero sin superar las tres décadas en edad. De allí que este formato conducido por Olivia Culpo se convirtió en un éxito.

Next Gen Chef invita a participar a 21 cocineros de carrera, que tienen como objetivo superarse entre ellos y así mismos, con el propósito de obtener el jugoso premio de medio millón de dólares y un reconocimiento como experto culinario de su generación. Pero para ello, tienen que atravesar diferentes pruebas diarias y conquistar el paladar de un jurado riguroso.

Los que tienen el poder de decidir quiénes continúan en la competencia son: Carlton McCoy -un importante Maestro Sumiller y Director Ejecutivo de Lawrence Wine Estates-, y Kelsey Barnard Clark -ganadora del premio Top Chef de Bravo y nominada al premio James Beard-.

Además del jurado fijo, en cada capítulo se unen chefs famosos de los Estados Unidos para dar sus opiniones al respecto. Algunos de ellos son: Thomas Keller Daniel Boulud, Grant Achatz, Christina Tosi, Kwame Onwuachi, Francis Lam, Cat Cora, Paul Carmichael, Susan Feniger, Dale Talde, Harold Dieterle y Emma Bengtsson.

El reality tiene lugar en las instalaciones del Culinary Institute of America (CIA). Allí cada uno de los aspirantes debe preparar en su estación un plato distinguible según las normas y superar las pruebas de la jornada. A medida que avanza el show, el jurado elimina a los concursantes menos preparados y en el último episodio es posible conocer quién se lleva el galardón y el dinero.

Más que una competencia

Durante la presentación del tráiler -expuesto a inicios de este mes- se enseñó una escena en la que puede verse a los competidores en una situación de estrés con el motivo de finalizar un desafío. Mientras, en voz en off se escucha: “No van a tardar en eliminar a los que no van a sobrevivir. Es más que una competencia, es la oportunidad de consagrar su nombre como el Next Gen Chef”.

Según lo que se detalla en Netflix, cada capítulo representa una prueba a superar. Desde la “Maestría en repostería”, hasta la “Creatividad del corazón” y la “Global Food Hall”. En ellas se conoce en profundidad a los cocineros y cuánto pueden soportar con la presión de un restaurante o el trabajo en equipo.

“Los chefs tienen la tarea de crear menús familiares únicos, platos con ingredientes que suelen desecharse, conceptos de comida rápida informal que puedan ampliarse a puestos de comida y panaderías de mercados universitarios, y los menús degustación de alta cocina del futuro”, señaló a Tudum Kelsey Barnard Clark, una de las jurados y fundadora del exclusivo restaurante de comida sureña de Alabama: KBC.

Fuente: La Nación.