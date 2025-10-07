The Best Chef Awards 2025: un argentino y un chileno obtuvieron la máxima distinción

En una velada donde se reunieron referentes mundiales de la gastronomía y se celebró el espíritu creativo, la excelencia y la diversidad, el chef argentino Gonzalo Aramburu fue uno de los grandes ganadores.

En el marco de la gala de The Best Chef Awards 2025 , celebrada en Milán , la cocina latinoamericana vivió una jornada de reconocimiento internacional al obtener algunos de los premios más importantes del certamen. El chef argentino Gonzalo Aramburu y el chileno Rodolfo Guzmán recibieron la máxima distinción de tres cuchillos.

Los argentinos Javier Rodríguez (Papagayo) y Gabriel Oggero (Crizia) fueron reconocidos con dos cuchillos cada uno, en una ceremonia que subrayó el protagonismo de la región en la escena gourmet global.

A su vez, el chef Tomás Treschanski, del restaurante Trescha, fue reconocido por segundo año consecutivo con dos cuchillos. Además, como new entries, Facundo Kelemen, del restaurante Mengano, y Mariano Ramón, del restaurante Gran Dabbang, fueron distinguidos con un cuchillo, reconocimiento que corresponde a la categoría Excellent.

Los The Best Chef Awards son premios internacionales que celebran la labor de los líderes más influyentes de la alta cocina mundial.

Fundados sobre valores de independencia y creatividad, distinguen a quienes marcan tendencias, impulsan la innovación y actúan desde la ética y la inspiración. Además del emblemático ranking, la gala ofrece distinciones especiales por categorías y contextos, en un formato participativo donde el intercambio de ideas y la reflexión sobre el futuro de la gastronomía ocupan un lugar central.

Este año, el evento tuvo lugar en el icónico Studio 90 de Milán, con la participación de chefs reconocidos como Massimo Bottura, Yoshihiro Narisawa y Joan Roca. Las actividades comenzaron con charlas y debates en Bellavista, región vinícola cercana, y concluyeron con una celebración nocturna al más puro estilo italiano.

Quiénes son las dos figuras de la cocina latinoamericana con el máximo galardón

Gonzalo Aramburu, es egresado del Instituto Argentino de Gastronomía, formado en restaurantes de dos y tres estrellas Michelin en Europa y Estados Unidos, y perfeccionado en L’Ecole Lenôtre de París.

En 2007, Aramburu abrió su primer restaurante en el barrio de Monserrat, Buenos Aires, donde introdujo un menú de varios pasos enfocado en productos locales y de estación; desde entonces, figura en las principales guías y rankings internacionales.

Además de sus logros en listas globales, Aramburu es el primer y único restaurante argentino con dos estrellas Michelin y forma parte de la prestigiosa asociación Relais & Châteaux.

Por su parte, Rodolfo Guzmán se consolidó como uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía chilena a través de su restaurante Boragó, en Santiago de Chile.

La propuesta de Guzmán se apoya en la estacionalidad absoluta y la investigación exhaustiva de la despensa endémica de su país, en colaboración con pequeños productores y comunidades de recolectores.

Fuente: Infobae.