martes 28 de octubre de 2025
    • Volvió el invierno: avanza un frente frío con riesgo de heladas que podrían afectar a los cultivos

    Un frente polar recorre el país y deja temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. Hay riesgo de heladas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, con potencial impacto en trigo, cebada, maíz y frutales.

    28 de octubre de 2025 - 08:34
    image

    En un fenómeno poco habitual para fines de octubre, buena parte del país volvió a sentir el invierno en plena primavera. Un frente frío que avanza desde el sur, acompañado por vientos polares, provocó un marcado descenso térmico y llevó las mínimas por debajo de los 10°C en casi todo el territorio nacional.

    El enfriamiento se extiende desde la Patagonia hacia el norte, con riesgo de heladas en zonas agrícolas de Buenos Aires, donde podrían verse afectados los lotes de trigo y cebada que se encuentran en pleno período de definición de rendimiento. También preocupa el efecto sobre los maíces tempranos, que transitan sus primeras semanas de desarrollo.

    En Mendoza, en tanto, productores del Valle de Uco manifestaron preocupación por el posible daño en plantaciones de vid y frutales debido a heladas tardías, que podrían comprometer la floración y el cuajado de los frutos.

    “Frío por la mañana, fresco por la tarde”

    “¿Estamos en octubre y hace frío? Sí, frío por la mañana y fresco a agradable por la tarde”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su cuenta oficial en la red social X.

    El organismo anticipó que las bajas temperaturas persistirán al menos hasta mediados de semana, con amaneceres inferiores a los 10°C en el centro del país y valores negativos en el sur de la Patagonia.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1982883499855229293&partner=&hide_thread=false

    Más temprano, el SMN difundió imágenes satelitales que muestran el avance de la masa de aire polar desde el extremo sur hacia la zona central, desplazando el aire templado que dominó durante los últimos días.

    Heladas en Buenos Aires y Córdoba

    El meteorólogo Leo De Benedictis advirtió que los pronósticos marcan heladas de distinta intensidad sobre el territorio bonaerense. “Podrían ser no solo agrometeorológicas —por debajo de 3°C—, sino incluso perforar los 0°C, aunque la humedad ambiente podría atenuar su impacto”, señaló.

    Por su parte, Rafael Di Marco reportó temperaturas cercanas a 0°C en zonas serranas de Córdoba, con registros que también podrían extenderse a sectores agrícolas del sur provincial.

    image

    Alerta para los cultivos de invierno

    Los recientes informes agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario coincidieron en advertir sobre el riesgo que representan las heladas tardías para los cultivos de invierno, especialmente el trigo, que atraviesa etapas críticas de espigazón y llenado de grano.

    Con un escenario que se asemeja más a julio que a octubre, el campo vuelve a mirar de cerca el termómetro, con la esperanza de que el frío sea breve y no deje huellas en los lotes.

