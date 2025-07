Profundo pesar por el fallecimiento de Rodolfo Ernesto "Polo" Chiesa

"Chiesa" fue profesor del Instituto Comercial Conesa, viajando a diario desde Pergamino.

"Saludamos a sus colegas docentes en este triste momento, que solo se puede iluminar con las sonrisas que nos sacaba el profe", compartieron desde la institución educativa.

"La hija, Lucía Chiesa, desde su cuenta de Instagram @chiesamarialucia: "Querido papá, Hoy me toca decirte adiós, aunque sé que siempre vivirás en mi corazón. Gracias por tu amor incondicional, por tus abrazos llenos de fuerza y por enseñarme con tu ejemplo lo que significa ser valiente, generoso y honesto".

"Tu risa, tus consejos y tu ternura me acompañarán toda la vida. Aunque me duele tu partida, me consuela saber que ahora descansas en paz".

"Te amo por siempre, papá. Nunca dejarás de estar conmigo".

"Con todo mi amor", concluyó el posteo muy sentido.

La familia de "Polo" estaba integrada su esposa Mirta Susana "Chichita" Bassi; sus hijos José María y María Lucía; su nuera Romina y el yerno Manuel y sus cinco nietos Sara, Alexia, María Luz, Tomás y Francis.