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    • Polémica en Ramallo: funcionario municipal cruzó a productores por el estado de caminos rurales

    El conflicto entre el Municipio de Ramallo y la Federación Agraria escaló tras fuertes declaraciones cruzadas y dejó al descubierto reclamos sin respuesta.

    6 de abril de 2026 - 09:36
    El conflicto entre el gobierno municipal y la Federación Agraria Argentina filial Villa Ramallo escaló en los últimos días tras un duro intercambio de declaraciones que dejó al descubierto no solo el deterioro de los caminos rurales, sino también una marcada falta de diálogo institucional.

    El conflicto entre el gobierno municipal y la Federación Agraria Argentina filial Villa Ramallo escaló en los últimos días tras un duro intercambio de declaraciones que dejó al descubierto no solo el deterioro de los caminos rurales, sino también una marcada falta de diálogo institucional.

    El Norte

    El conflicto en Ramallo entre el gobierno municipal y productores rurales sumó tensión en los últimos días tras un cruce de declaraciones públicas. Desde la Federación Agraria Argentina cuestionaron la falta de respuestas por el estado de los caminos rurales, mientras que un funcionario local respondió con críticas personales.

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    Reclamos por caminos rurales sin mantenimiento

    Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria Argentina advirtieron que el deterioro de los caminos rurales se viene profundizando desde mediados de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse los reclamos de productores por la falta de mantenimiento y la ausencia de maquinaria en distintos sectores.

    Según explicó el dirigente Gustavo Repetto, durante meses se realizaron gestiones formales e informales ante el Municipio, incluyendo pedidos de audiencia y propuestas de reuniones periódicas, pero no obtuvieron respuestas concretas. La situación, afirmó, derivó en la exposición pública del conflicto.

    Cruce de declaraciones y tensión institucional

    La polémica se intensificó cuando el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leandro Torri, respondió con dureza a los cuestionamientos y puso en duda la legitimidad de los dirigentes rurales para realizar los reclamos.

    Desde el sector agropecuario rechazaron ese planteo y consideraron que se trata de un intento de desviar el eje del problema hacia un plano personal. “Se equivoca si lo lleva a ese terreno”, sostuvo Repetto, al remarcar que los planteos responden a demandas colectivas de los productores.

    Falta de diálogo y conflicto en aumento

    A pesar de que el funcionario municipal defendió la gestión y enumeró trabajos en marcha, incluso relativizando la gravedad del estado de los caminos, las declaraciones no lograron desactivar el malestar, sino que profundizaron la confrontación.

    El trasfondo del conflicto expone una creciente falta de diálogo institucional y la ausencia de un plan sostenido para el mantenimiento de la red vial rural. Mientras los productores insisten en la urgencia de soluciones, la disputa continúa escalando sin señales de resolución en el corto plazo.

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