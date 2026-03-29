¿Plantaron la droga o se dedicaba a la venta de cocaína? El debate en el juicio giró por ese interrogante

Entre el jueves y el viernes se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino el juicio oral por una causa de presunta comercialización de estupefacientes surgida a partir de una investigación policial y judicial que culminó con allanamientos en domicilios particulares donde secuestraron dosis fraccionadas de cocaína .

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El debate de las dos audiencias giró sobre el interrogante si ¿A la droga la plantaron en el allanamiento policial o se trataba de dosis de cocaína ocultas en una media para comercializarlas?

Al mediodía del viernes, luego de escuchar los alegatos finales de la Fiscalía y la Defensa, los jueces Guillermo Burrone, Marcela Santoro e Ignacio Uthurry dieron por cerrado el debate oral y se retiraron a deliberar para resolver si corresponde condenar o absolver a MAC, acusada de dedicarse a la venta al menudeo de cocaína durante 2023.

Durante las dos jornadas del juicio, el Ministerio Público Fiscal produjo como prueba principal los testimonios de efectivos de la brigada de estupefacientes que intervinieron en las tareas de vigilancia, seguimiento e irrupción judicial. Los investigadores describieron los movimientos observados en inmediaciones de la vivienda de calle Salta 753, donde se registraban ingresos breves de personas que, según la hipótesis acusatoria, concurrían a adquirir dosis para consumo.

El fiscal Juan Tomás Godoy sostuvo que la imputada comercializaba estupefacientes al menudeo al menos desde comienzos de 2023 hasta el allanamiento realizado el 15 de junio de ese año. Según expuso en su alegato, durante el procedimiento se secuestraron 22 envoltorios de nylon negro con cocaína, con un peso total de 5,5 gramos, ocultos dentro de una media blanca en una estantería de un dormitorio, y otros ocho envoltorios con 2,3 gramos dentro de una caja de cigarrillos ubicada en la cocina.

Además, los policías incautaron recortes de nylon, un cuaderno con anotaciones alfanuméricas, un teléfono celular y dinero en efectivo. Para la Fiscalía, esos elementos configuran indicios típicos de comercialización, por lo que solicitó una condena de cinco años de prisión por comercio de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización.

Hipótesis de la defensa

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La defensa técnica, a cargo del abogado Estanislao Carricart, reclamó la absolución. Sostuvo que la acusada desconocía la existencia de la droga hallada y remarcó que en la vivienda convivían otras personas consumidoras. También cuestionó la solidez de la investigación policial y dejó planteada la hipótesis de que los envoltorios pudieran pertenecer a otro residente o haber sido incorporados de manera irregular durante el procedimiento.

El defensor insistió en que la mujer presenta desde hace años severos problemas de consumo y negó que se hubiera acreditado una estructura de venta organizada.

Está prevista la lectura del veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal el viernes 10 de abril al mediodía.