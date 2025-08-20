Persecución policial en San Nicolás: un joven chocó con una moto robada y fue detenido

Intentó huir con una motocicleta robada, pero cayó y fue detenido en San Nicolás. Diario El Norte

Un joven de 21 años fue aprehendido este martes por la tarde en la zona norte de San Nicolás, tras protagonizar una persecución policial que terminó en accidente.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 en Moreno al 1000, jurisdicción de la Comisaría Tercera. El joven circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110cc y, al advertir la presencia de móviles policiales, emprendió la fuga realizando maniobras peligrosas por Avenida Moreno.

Cayó e intentó huir pero fue detenido A causa de la lluvia, perdió el control del rodado a unos 200 metros, impactó contra un cantero de piedra y cayó al asfalto. Luego intentó escapar a pie, pero fue interceptado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El detenido fue trasladado al hospital local sin riesgo de vida. En el lugar se constató que la moto tenía pedido de secuestro activo por robo simple en la localidad de Villa General Savio, solicitado el mismo día por la UFI 13 a cargo del fiscal Darío Giagnorio.

