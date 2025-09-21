Pergamino y el país estrenarán la Boleta Única de Papel el próximo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar. Por primera vez en unas elecciones nacionales se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento que reemplazará al tradicional sistema de boletas partidarias y que promete transformar la experiencia electoral de millones de ciudadanos.

En esta oportunidad, se elegirán Diputados Nacionales en todo el país y Senadores Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), los comicios se desarrollarán en el horario habitual, entre las 8:00 y las 18:00, y cada elector podrá consultar previamente su lugar de votación en los sitios oficiales http://www.electoral.gob.ar y http://www.padron.gob.ar, así como a través del asistente virtual “Vot-A”.

La utilización de la Boleta Única de Papel quedó establecida por la Ley 27.781, reglamentada mediante el Decreto 1049/2024. La norma surgió con el objetivo de garantizar mayor transparencia y equidad en el proceso electoral, asegurando que cada votante reciba una única hoja con la totalidad de listas y candidaturas habilitadas.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, la BUP es la planilla oficial y exclusiva para todos los cargos nacionales, y se presenta en dos formatos: uno para una sola categoría y otro para dos, según el distrito en el que se vote.

¿Cómo se votará con la Boleta Única Papel?

El mecanismo de votación es sencillo. Al ingresar al cuarto oscuro, el ciudadano recibe de manos de la autoridad de mesa una boleta única y un bolígrafo. Una vez dentro, debe marcar con claridad la opción elegida en el recuadro correspondiente a cada categoría. Solo se admite una marca por categoría, lo que implica que, en los distritos donde se renuevan diputados y senadores, será necesario señalar una preferencia en cada columna. La boleta se pliega siguiendo las instrucciones indicadas y se deposita en la urna, garantizando el secreto del sufragio.

Una de las particularidades del nuevo sistema es que todas las opciones partidarias y candidaturas se encuentran impresas en una misma hoja, organizadas en columnas por partido o alianza, y en filas según las categorías en juego. Esta disposición permite una visualización más clara, evita el faltante de boletas específicas y elimina la posibilidad de “listas sábana” o de votar una nómina completa con una sola marca. En adelante, cada elector deberá realizar su selección en cada categoría por separado.

Voto válido

En cuanto a la validez del voto, la Justicia Electoral estableció que se considerará nulo cuando se utilice una boleta no oficializada, se marquen dos o más opciones en la misma categoría, la boleta esté dañada al punto de impedir la identificación de la preferencia, se agreguen inscripciones que confundan la interpretación o se introduzcan objetos extraños en la urna. El voto en blanco, en cambio, se contabilizará cuando no haya ninguna marca en una o más categorías. También se contemplan los votos recurridos, que son aquellos cuestionados por los fiscales, y los de identidad impugnada, que surgen cuando existen dudas sobre la identidad del elector.

Elecciones obligatorias

Para emitir el sufragio, los ciudadanos deberán presentarse con el documento de identidad habilitante en la mesa asignada y figurar en el padrón electoral. El voto es obligatorio para todos los argentinos que cumplen con los requisitos legales de edad y residencia. Quienes no concurran a votar deberán justificar su ausencia dentro de los plazos fijados por la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, serán incluidos en el registro de infractores y podrán enfrentar sanciones administrativas.

Como complemento a las herramientas digitales ya conocidas, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía el asistente virtual “Vot-A”, un chatbot que funciona a través de WhatsApp. Para acceder basta con agendar el número +54 911 2455-4444 o ingresar directamente al enlace http://wa.me/5491124554444.

Con solo iniciar la conversación escribiendo “hola”, el sistema responde consultas sobre el lugar de votación, el uso de la Boleta Única de Papel, las responsabilidades de las autoridades de mesa, el procedimiento para sufragar desde el exterior y la manera de justificar la no emisión del voto.

De esta manera, la llegada de la Boleta Única de Papel inaugura una etapa de modernización en el sistema electoral argentino. La expectativa está puesta en que este mecanismo contribuya a mejorar la transparencia, agilizar el recuento de votos y reforzar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos.

El 26 de octubre será, en definitiva, una jornada clave no solo por la renovación de cargos legislativos, sino también porque marcará el comienzo de una nueva forma de votar en todo el país.

Capacitaciones en Pergamino

Las autoridades locales informaron que se encuentran a la espera de la confirmación oficial de las fechas para las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel, destinadas a autoridades de mesa, agentes electorales y ciudadanos interesados en conocer el nuevo sistema de votación que se implementará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Estas jornadas formativas tienen como objetivo familiarizar a los participantes con el procedimiento de votación, el uso correcto de la BUP y los pasos a seguir para garantizar la transparencia y el secreto del sufragio.

Fuentes consultadas por LA OPINION señalaron que, apenas se definan las fechas y los lugares, se dará aviso a la población a través de los canales oficiales para que todos puedan inscribirse y participar de manera organizada.