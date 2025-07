Pergamino tiene su consultorio de tuberculosis: un paso clave desde la atención primaria de la salud

“La tuberculosis es una enfermedad oculta, que si no se la busca, no se la encuentra”, señaló la doctora Adriana Pierro , directora de APS del Municipio. Y agregó: “Las dificultades están en acceder al rastreo, al diagnóstico y al tratamiento del entorno familiar del tuberculoso que ya está diagnosticado”.

Pierro y Períes.jpg

Cómo detectar los síntomas de tuberculosis

La sospecha clínica de tuberculosis no siempre es sencilla. Pierro aclaró que, especialmente en niños, los signos pueden confundirse con otros cuadros respiratorios. “Uno como pediatra sospecha si tiene un chico que vive con un adulto que tose mucho, sobre todo a la noche, que baja de peso, que transpira durante la noche o que tiene una fiebre tenue. Si no se estudia, no se detecta”.

En pacientes pediátricos no se utiliza el análisis de esputo, como en adultos, sino que se recurre a estudios como la radiografía de tórax. “La idea es que cuando un personal de salud ve a alguien con síntomas persistentes lo derive para que sea evaluado. No siempre será tuberculosis, pero si no se investiga, no se sabrá”, puntualizó la funcionaria.

Tratamiento largo y seguimiento familiar

La tuberculosis tiene otra complejidad: el tratamiento es largo y no puede interrumpirse. Por eso, la estrategia sanitaria también incluye el seguimiento estrecho del paciente y su entorno familiar. “El consultorio no sólo atiende al niño, también estudia y controla a toda su familia. Luego, el personal de cada CAPS vuelve a citarlos para seguir el tratamiento”, indicó Pierro.

Además, se trabaja en lograr que la medicación esté disponible directamente en el consultorio, para evitar que los pacientes deban trasladarse hasta el hospital: “Buscamos que la gente no tenga que ir hasta el San José, para evitar el ausentismo y garantizar la adherencia al tratamiento”.

La tuberculosis y la desigualdad

Este nuevo dispositivo apunta especialmente a zonas donde la tuberculosis tiene mayor prevalencia. “Es una enfermedad que afecta más a las áreas desprotegidas, donde hay hacinamiento, mala alimentación, viviendas precarias, calefacción deficiente o esquemas de vacunación incompletos”, expresó Pierro.

En ese sentido, la directora de Atención Primaria subrayó la importancia de este avance en el sistema de salud municipal: “Para nosotros, tener un consultorio de tuberculosis constituye un gran logro. Es fundamental que esta enfermedad pueda detectarse y tratarse desde la atención primaria”.