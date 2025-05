Pergamino se convierte en centro de auditoría de la Andis para personas con discapacidad

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Desde el lunes 26 de mayo y durante dos meses, el Centro de Día Esperanza será sede de una auditoría de pensiones no contributivas por invalidez, impulsada por Andis, Pami y Anses. Más de 4.000 personas de Pergamino y la región fueron citadas por telegrama o carta documento. Profesionales designados por Andis recibirán la documentación, pero no tomarán decisiones: solo elevan los informes. No incluye a menores ni a quienes ya fueron auditados en 2024. Si no recibiste notificación y querés consultar, podés acercarte al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad (Tucumán 265). Nota completa en @laopinionline -Link en bio-"

