Pergamino recordó a Arturo Umberto Illia al cumplirse 43 años de su fallecimiento

Al cumplirse 43 años de su fallecimiento del Arturo Umberto Illia, se realizaron actividades en nuestra ciudad.

El pasado 18 de enero se cumplieron 43 años de la desaparición física del Dr. Arturo Umberto Illia. En ese marco, en distintas ciudades del país se llevaron adelante actividades conmemorativas destinadas a homenajear su figura pública, su gestión como Presidente de la Nación y su permanente compromiso con la Democracia y la Paz.

Los actos recordatorios se desarrollaron en lugares profundamente vinculados a su vida y su historia. En la Ciudad de Buenos Aires se realizó un homenaje en el Cementerio de la Recoleta, donde descansan sus restos en el Panteón de los Caídos de la Revolución del Parque. También hubo conmemoraciones en Cruz del Eje, Córdoba, ciudad en la que vivió junto a su familia y ejerció la medicina, y en Rosario, donde la Fundación Arturo Illia (FAI) organizó, como todos los años, un encuentro junto al busto ubicado en la avenida costanera.

Subsecretaría de Cultura de Pergamino y la Asociación de Amigos del Museo Illia En Pergamino, su ciudad natal, la Fundación Illia organizó una jornada especial junto a la Subsecretaría de Cultura de Pergamino, la Asociación de Amigos del Museo Illia y las entidades que acompañan su funcionamiento. En ese marco se llevó a cabo un Conversatorio abierto a la comunidad, dedicado a repasar su historia de vida y los aspectos más destacados de su gestión presidencial.

El encuentro permitió una participación amplia y horizontal de los asistentes, quienes destacaron la calidad humana y política de Arturo Illia, su pensamiento ético y las decisiones transformadoras que impulsó en beneficio del país, de las actividades productivas y del bienestar de la población. Durante la actividad también se compartieron anécdotas personales de gran emotividad, que reflejaron la vigencia de su legado en la comunidad pergaminense.

Desde la Fundación Illia se remarcó la importancia de mantener viva su memoria y de transmitir sus valores a las nuevas generaciones como ejemplo de honestidad, austeridad y vocación de servicio público.

