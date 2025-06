Pergamino, amigable con las bicicletas: prueban la ampliación de las ciclovías

“Lo primero es poner en valor las ciclovías actuales, y luego empezar a ampliar la red; es un proceso que se irá dando por etapas”, explicó ayer la concejal, y agradeció especialmente la colaboración del arquitecto Esteban Giugliani, secretario de Desarrollo Urbano del Municipio; y del arquitecto Calabia, con quienes diseñó este proyecto para los pergaminenses. “Ambos fueron fundamentales para poder plasmar esta propuesta, con criterios técnicos y visión urbanística”, indicó la legisladora local.

Mayor cantidad de bicicletas

Además de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, la propuesta responde a una preocupación concreta y actual: la seguridad vial. En ciudades medianas como Pergamino, donde el parque automotor ha crecido significativamente en los últimos años, la circulación de ciclistas en calles y avenidas sin una infraestructura específica representa un riesgo latente, especialmente para los niños, adolescentes y las personas mayores.

“Como mamá, lo vivo en carne propia. Tengo un hijo adolescente y me preocupa que tenga que moverse en bicicleta por calles que no están preparadas. Ir por la vereda no es seguro ni está permitido, y por la calzada hay autos que no respetan. Esa tensión cotidiana entre el deseo de fomentar la autonomía y el miedo a un accidente es algo que atraviesa a muchas familias”, confesó De Sautu.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos organismos especializados coinciden en que las ciclovías segregadas, es decir, físicamente separadas del tránsito vehicular, son una de las herramientas más efectivas para reducir siniestros y fomentar el uso de la bicicleta. Además, mejoran la salud pública, disminuyen la contaminación y promueven un estilo de vida más activo.

Una ciudad con potencial

Pergamino cuenta con condiciones ideales para el desarrollo de una red de ciclovías eficiente: es una ciudad plana, con distancias accesibles, y con un diseño urbano que permite planificar corredores seguros en múltiples direcciones.

“Tenemos una ciudad que se presta para moverse en bici. No hay grandes pendientes, no tenemos distancias inabarcables, y eso facilita todo. Pensar en ciclovías es también pensar en una ciudad del futuro, donde la movilidad sea sustentable y sostenible en el tiempo. No se trata solo de cuidar el ambiente, sino de generar sistemas que perduren y sean funcionales para todos”, aseguró la edil.

Próximos pasos

Aunque el proyecto ya fue aprobado, su implementación dependerá de futuras gestiones y decisiones presupuestarias. “Como fue ingresado y aprobado este año, todavía no tiene partida asignada. La idea es que ahora el Ejecutivo evalúe por dónde se podría comenzar. Hay tramos que requieren una inversión menor y podrían servir para dar el puntapié inicial”, comentó.

El plan contempla además la posibilidad de extender las ciclovías a sectores como el Parque Industrial y zonas de alta circulación, como la avenida Rodríguez Jáuregui, apuntando a crear un sistema verdaderamente integrado.

Asimismo, y como parte de esta iniciativa para una movilidad más sustentable, la concejal Mariana De Sautu, junto a los concejales del bloque oficialista que trabajaron en la proyecto, impulsa la instalación progresiva de estaciones seguras para guardar bicicletas y proyecta, a futuro, un sistema público de préstamo, sujeto a alianzas con el sector privado.

La iniciativa, aún en etapa de planificación, contempla además ciclovías seguras y campañas de concientización ciudadana, con el objetivo de transformar los hábitos de traslado, reducir el uso del automóvil, mejorar la calidad del aire y fomentar una ciudad más accesible y saludable. “Es un proceso a largo plazo, pero necesario para construir una ciudad más verde, conectada y humana”, afirmó la edil.