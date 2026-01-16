viernes 16 de enero de 2026
    • Pergamino

    Organizan un torneo bonaerense de pesca en el arroyo Pergamino

    Será el próximo domingo desde las 16:00 y se extenderá hasta las 23:00. Busca consolidarse y poner en valor el arroyo Pergamino y la pesca deportiva.

    16 de enero de 2026 - 11:14
    El próximo domingo se llevará a cabo en el Arroyo Pergamino un torneo bonaerense de pesca.

    El próximo domingo se llevará a cabo en el Arroyo Pergamino un torneo bonaerense de pesca.

    JONATHAN GUERRINI
    Varias especies se pueden pescar en el arroyo Pergamino entre las que se destacan carpas, bagres, viejas del agua, entre otras.

    Varias especies se pueden pescar en el arroyo Pergamino entre las que se destacan carpas, bagres, viejas del agua, entre otras. 

    JONATHAN GUERRINI

    Se encuentra en plena organización un torneo nocturno de pesca que se desarrollará el próximo domingo desde las 16:00 en el arroyo Pergamino y que contará con la participación de pescadores locales y de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.
    El evento se extenderá hasta las 23:00 aproximadamente, de acuerdo a los permisos que otorguen las autoridades.
    Como inscripción se solicita un alimento no perecedero o artículos escolares que serán entregados a "Por una Sonrisa". Otro de los requisitos es que los menores de edad deberán estar acompañados por un mayor para poder participar. El lugar donde se desarrollará el evento serás en el sector del arroyo entre el puente Juan B. Justo y el puente de La Mujer.

    Desde la organización señalaron que el torneo está abierto a toda la comunidad y que se espera una importante convocatoria. En diálogo con LA OPINIÓN, uno de los organizadores, Jonathan Guerrini del grupo "A pique los tres", señaló: “va a venir mucha gente de afuera, barras pesqueras amigas y conocidas”, al tiempo que confirmó la presencia de dos grupos provenientes de Buenos Aires, uno de Villa Rosa y otro de Pilar. A ellos se sumarán las barras pesqueras de Pergamino, que cuentan con una amplia tradición en la pesca deportiva.

    El encuentro también tendrá la participación de youtubers vinculados a la pesca, lo que aportará mayor difusión al evento. El objetivo de los organizadores es que el torneo pueda realizarse todos los años en la misma fecha, con la intención de consolidarlo como un torneo bonaerense y posicionarlo dentro del calendario pesquero regional.

    "Buen pique en el Arroyo Pergamino"

    En relación al estado del arroyo Pergamino, los organizadores destacaron que el pique es bueno y que vienen realizando salidas frecuentes de pesca. Entre las especies que se están obteniendo se encuentran carpas, sábalos, tarariras, bagres y viejas del agua. La carpa, considerada la “reina del arroyo”, será una de las especies más buscadas durante la competencia, especialmente por su tamaño y peso.

    Durante el torneo se utilizará carnada harinada, que será provista para los participantes gracias al aporte de un colaborador, "Terra Nostra". Desde la organización remarcaron que el evento apunta no solo a promover la pesca deportiva, sino también a revalorizar el arroyo Pergamino, un espacio natural muy apreciado por la comunidad y parte de la identidad local.
    Además habrá premios para las primeras 6 posiciones y también se llevarán a cabo sorteos donados por casas de pesca y auspiciantes.

    Agradecimiento a la Municipalidad de Pergamino

    Jonathan Guerrini también destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino: "Quiero agradecer la oportunidad que nos dio la Municipalidad de Pergamino, el intendente Javier Martínez, el subsecretario de Deportes, Matías Varela, nos dieron una mano bastante grande. También a los auspiciantes, Market Pergamino, Alborada que es una casa de pesca de nuestra ciudad, Servicio Náutico Valiela que es de Junín, Veta lure fabricante de señuelos, Pesca libre de Rojas, La Casona, El abuelo Pedro casa de pesca de Pergamino a El Timón aseguradora de Buenos Aires".

