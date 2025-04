Obesidad: un abordaje integral desde el Hospital San José

Valeria Mayo, una de las nutricionistas a cargo del taller, enfatiza que la iniciativa nace con la intención de brindar herramientas reales a personas con sobrepeso y obesidad, en un entorno grupal, acompañados por un equipo interdisciplinario conformado por nutricionistas del hospital y psicólogas del área de salud mental. “Queremos que el paciente entienda que no viene a hacer una dieta. Esto no se trata de pesar la comida, sino de sacarse una mochila emocional muy pesada y construir una nueva relación con la alimentación”, explica.

Los talleres abordan temas claves como la imagen corporal, la mirada social sobre la obesidad, el entorno familiar, la actividad física y cómo organizarse en eventos sociales, cuestiones que muchas veces representan obstáculos silenciosos para quienes intentan cambiar sus hábitos. “Es común que la persona con obesidad haya intentado muchas veces cambiar su alimentación sin éxito, porque no se aborda lo emocional. Por eso, el grupo funciona como un espejo donde cada uno puede verse en los otros y comprender que no está solo ni es un problema exclusivamente personal”, detalla Mayo.

Uno de los ejes más importantes del taller es reconocer que la obesidad es una enfermedad, y no una falta de voluntad. “Lo primero que hacemos es ayudar al paciente a entender que no eligió estar así. Hay múltiples factores externos que lo llevaron a esa situación. Nuestro trabajo es acompañarlo a tomar conciencia de que estamos hablando de su salud, no de estética”, señala la nutricionista.

Según datos nacionales, la obesidad y el sobrepeso continúan en ascenso, afectando a personas de todas las edades. Mayo advierte que esto se debe, en gran parte, al estilo de vida actual, donde el tiempo, el estrés y la ansiedad condicionan nuestras elecciones alimentarias. “En la vorágine del día a día, se opta por lo fácil y rápido: un paquete de galletitas, un sándwich, una gaseosa. Frenar a comprar una fruta o preparar una comida casera parece imposible. Pero lo urgente nos está robando lo importante: nuestra salud”.

Vida social y alimentación

Uno de los mitos más frecuentes entre los pacientes con sobrepeso es la idea de que tener vida social está reñido con alimentarse bien. “Una paciente me dijo que no podía cambiar su alimentación porque tenía mucha vida social. Eso pasa porque aún no se internalizaron las buenas prácticas alimentarias. No se trata de llevar un tupper con ensalada a una fiesta, sino de aprender a elegir. El problema no es salir, sino no saber cómo cuidarse en esos contextos”, explica Mayo.

La nutricionista insiste en que la clave está en entender que todo pasa por la cantidad y no en eliminar alimentos de manera tajante. “En Argentina, el placer muchas veces está ligado al exceso, y eso es lo que tenemos que desaprender. Comer saludable no es aburrido ni restrictivo. Es una forma de cuidarnos y seguir disfrutando”.

Niñez, tecnología y hábitos heredados

El avance de la obesidad infantil también es motivo de preocupación. “Los chicos se adaptan a las rutinas de sus padres, y si en casa no se cocina, no se eligen frutas ni verduras, ellos tampoco lo harán. Estamos criando generaciones que asocian la comida con lo instantáneo. Y aunque una hamburguesa no tiene que estar prohibida, deben aprender que no puede comerse todos los días”, afirma.

Mayo hace un llamado a los adultos responsables: “La salud de los más chicos depende de nosotros. Es volver a lo simple, a cocinar, a dedicarle tiempo a lo que realmente importa. Aunque parezca costoso en tiempo o dinero, las consecuencias de no hacerlo son mucho más graves”.

El peso emocional de la obesidad

Uno de los puntos que el taller aborda con mayor profundidad es el factor emocional que atraviesa la obesidad. Mayo lo explica con claridad: “Hay disparadores muy potentes: pérdidas, traumas no resueltos, carencias afectivas en la infancia. No es ‘comer por comer’. Es tapar algo que duele. Por eso el trabajo de las psicólogas es fundamental, porque buscamos que cada paciente pueda reconectarse consigo mismo, recuperar el amor propio y la compasión”.

En ese sentido, la profesional destaca la importancia del acompañamiento grupal: “Estar con otros que están atravesando lo mismo ayuda muchísimo. El aislamiento y la culpa son grandes enemigos del cambio. En el grupo, se genera una red de contención muy valiosa que motiva a seguir adelante”.

Un enfoque integral y humanizado

El Taller de Obesidad del Hospital San José representa una propuesta innovadora, empática y humanizada, pensada no solo desde la ciencia, sino desde la comprensión profunda de los procesos personales que atraviesa cada paciente. “No proponemos una solución mágica ni una dieta de moda. Apostamos a un cambio real, profundo, que pueda sostenerse en el tiempo y que mejore la calidad de vida de las personas”, concluye Mayo.

En paralelo, mañana comenzará en el hall del hospital un Taller de Diabetes, coordinado por la nutricionista Andrea Cattani, destinado a personas con diabetes o con glucemia alterada. Este espacio, que se complementa con el de obesidad, también apunta a promover la alimentación saludable y la educación nutricional, ofreciendo un encuentro durante abril y dos más en mayo.

En el Hospital San José

La cita está hecha. El próximo 24 de abril a las 10:00, en la Escuela de Enfermería de la Región Sanitaria IV, el Taller de Obesidad vuelve a abrir sus puertas. Una oportunidad para dejar atrás la culpa, el aislamiento y los hábitos nocivos, y empezar un camino de transformación acompañado, comprendido y, sobre todo, posible. Porque cambiar no es fácil, pero siempre se puede empezar.