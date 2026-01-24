Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

Jeremías Gastellu, secretario de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de San Nicolás, detalló todas las obras en las que se está trabajando y los proyectos pensados para este 2026. El Informante

El Municipio de San Nicolás avanza con una ambiciosa agenda de obras públicas y proyectos urbanos para 2026. Entre ellos se destaca el nuevo Paseo Costanero del Cuartel, que podría quedar habilitado entre abril y mayo, según confirmó el secretario de Obras Públicas y Planificación, Jeremías Gastellu, en diálogo radial.

Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: conexión urbana y frente al río Gastellu explicó que el proyecto surge de un convenio con el Batallón, que permitirá dar continuidad a calle Colón por la costanera, unirla con San Lorenzo y conectar el recorrido con el Parque del Acuerdo. La traza incluirá una avenida de doble mano, con circulación vehicular y peatonal, y se integrará con la caminería del Parque San Martín, reforzando la idea de una ciudad abierta al río.

Obras en Somisa y puesta en valor de la costanera En el barrio Somisa se desarrollan dos intervenciones clave. Por un lado, la mejora integral del parque, con nueva caminería, espacios de calistenia, juegos infantiles y sectores deportivos. Por otro, un paseo peatonal sobre la costanera, con miradores y muelles, que busca consolidar a Somisa como uno de los ejes recreativos prioritarios del año.

Pavimentación, salud e inversiones privadas El funcionario confirmó avances en pavimentación en calles como California, Colombini y tramos pendientes de Almafuerte e Italia, con el objetivo de cubrir el 10% urbano aún sin asfalto. Además, anunció que el Hospital de Zona Sur comenzará a operar entre marzo y abril, y detalló proyectos privados que incluyen cine, centro comercial, gimnasio y nuevas propuestas gastronómicas en la zona sur de la ciudad.

