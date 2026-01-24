sábado 24 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    El secretario de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, detalló el avance del nuevo corredor costero en San Nicolás.

    24 de enero de 2026 - 10:09
    Jeremías Gastellu, secretario de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de San Nicolás, detalló todas las obras en las que se está trabajando y los proyectos pensados para este 2026.

    Jeremías Gastellu, secretario de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de San Nicolás, detalló todas las obras en las que se está trabajando y los proyectos pensados para este 2026.

    El Informante

    El Municipio de San Nicolás avanza con una ambiciosa agenda de obras públicas y proyectos urbanos para 2026. Entre ellos se destaca el nuevo Paseo Costanero del Cuartel, que podría quedar habilitado entre abril y mayo, según confirmó el secretario de Obras Públicas y Planificación, Jeremías Gastellu, en diálogo radial.

    Lee además
    Lukas Sin Tapujos ganó el certamen underground: “Forner Freestyle” y representó a San Nicolás en una competencia que reunió a freestylers de distintos puntos de Uruguay y Argentina.

    Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay
    San Nicolás es una de las ciudades con mayor y mejor extensión de los servicios públicos de agua corriente y cloacas. 

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: conexión urbana y frente al río

    Gastellu explicó que el proyecto surge de un convenio con el Batallón, que permitirá dar continuidad a calle Colón por la costanera, unirla con San Lorenzo y conectar el recorrido con el Parque del Acuerdo. La traza incluirá una avenida de doble mano, con circulación vehicular y peatonal, y se integrará con la caminería del Parque San Martín, reforzando la idea de una ciudad abierta al río.

    Obras en Somisa y puesta en valor de la costanera

    En el barrio Somisa se desarrollan dos intervenciones clave. Por un lado, la mejora integral del parque, con nueva caminería, espacios de calistenia, juegos infantiles y sectores deportivos. Por otro, un paseo peatonal sobre la costanera, con miradores y muelles, que busca consolidar a Somisa como uno de los ejes recreativos prioritarios del año.

    Pavimentación, salud e inversiones privadas

    El funcionario confirmó avances en pavimentación en calles como California, Colombini y tramos pendientes de Almafuerte e Italia, con el objetivo de cubrir el 10% urbano aún sin asfalto. Además, anunció que el Hospital de Zona Sur comenzará a operar entre marzo y abril, y detalló proyectos privados que incluyen cine, centro comercial, gimnasio y nuevas propuestas gastronómicas en la zona sur de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    San Nicolás: Veranico vuelve a la Laguna Descubrí para animar las noches del verano

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

    San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales

    San Nicolás: Preocupación por los reiterados incendios de pastizales en distintos puntos de la ciudad

    San Nicolás: Comenzó la obra del Parque Somisa, un nuevo espacio deportivo y recreativo en la zona sur

    Club Belgrano de San Nicolás proyecta un gimnasio cubierto de gran escala en su camping

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco. 

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado.

    Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    Sábado 24 de enero - Versión PDF