Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

Pergamino atraviesa días de calor extremo en el marco de una ola que afecta a gran parte del país y que responde a un fenómeno conocido como bloqueo atmosférico o “muro atmosférico”, una especie de barrera en la atmósfera que impide el ingreso de aire frío y prolonga las altas temperaturas.

Si bien el calor continúa siendo protagonista, especialistas advierten que la inestabilidad comienza a ganar terreno, por lo que durante el transcurso de la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con lluvias de bajo milimetraje y un alivio térmico apenas moderado.

Según explican meteorólogos, el fenómeno está asociado a un sistema de altas presiones de gran magnitud, que permanece casi estacionario sobre la región. Esta situación genera una circulación persistente de viento del norte, que arrastra aire cálido y bloquea el avance de frentes fríos.

“La circulación queda bloqueada: no entra aire más fresco y el calor se va acumulando día tras día”, señalaron especialistas al describir este esquema, que actúa como una verdadera barrera atmosférica.

A este bloqueo se suma un proceso clave llamado subsidencia, que ocurre cuando el aire en capas altas desciende lentamente. Ese aire, al comprimirse, se calienta aún más, potenciando las temperaturas elevadas y dificultando la formación de nubosidad.

Del calor seco al aumento de la humedad

Durante la primera etapa de este evento, el calor se manifestó de manera más seca, con menor humedad relativa. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a ingresar aire más húmedo desde latitudes tropicales, lo que intensifica la sensación térmica y vuelve el calor más agobiante, especialmente en zonas urbanas como Pergamino.

Además, se registran noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 24 o 25 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

Alerta por ola de calor en Pergamino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas para Pergamino y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, se esperan valores térmicos elevados, con máximas superiores a los 36 grados, que pueden generar efectos leves a moderados en la salud.

Desde el SMN advirtieron que el riesgo aumenta cuando el calor se sostiene durante varios días consecutivos, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Riesgos para la salud y señales de alarma

El cuadro más grave asociado a estas condiciones es el golpe de calor, que ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura interna.

Entre los síntomas de alerta se encuentran:

*Piel roja, caliente y seca

*Dolor de cabeza intenso

*Náuseas y vómitos

*Confusión, desorientación o pérdida de conciencia

Ante estos signos, se recomienda buscar asistencia médica de manera inmediata, trasladar a la persona a un lugar fresco y evitar la automedicación.

Recomendaciones para atravesar los días de calor

Ante la persistencia de las altas temperaturas, los especialistas recomiendan:

*Hidratarse con frecuencia, incluso sin sensación de sed.

*Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.

*Usar ropa clara, liviana y protector solar.

*Reducir la actividad física intensa en horarios centrales.

Estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las tormentas pueden desarrollarse de manera repentina.

Mientras el “muro atmosférico” comienza a mostrar señales de debilitamiento, el calor sigue siendo protagonista en Pergamino, con una transición lenta hacia condiciones algo más inestables, pero sin un cambio térmico rotundo en el corto plazo.