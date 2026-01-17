Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Chacabuco , se cobró la vida de un matrimonio de adultos mayores de la localidad de El Socorro , partido de Pergamino , que viajaba en una camioneta Jeep que colisionó de manera frontal contra un camión jaula.

El siniestro vial se registró alrededor de las 15:30, en el kilómetro 207 de la Ruta Nacional 7, en jurisdicción del partido de Chacabuco, cerca del centro de distribución de un importante supermercado. Por causas que son materia de investigación, una camioneta Jeep y un camión jaula protagonizaron un violento choque frontal.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano, de 71 años, y Teresita Susana Dell’Asta, también de 71 años, ambos domiciliados en la localidad de El Socorro, partido de Pergamino. El matrimonio se desplazaba a bordo de una Jeep T270, color gris, dominio AF012NJ, cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia de la violencia del choque, ambos ocupantes fallecieron en el lugar y sus cuerpos quedaron atrapados en el interior del vehículo, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia y personal especializado para realizar las tareas de rescate.

El otro rodado involucrado fue un camión Scania 310, con acoplado jaula marca Ombú, conducido por Mauro Ignacio Ortiz, de 44 años, domiciliado en la localidad de Trenel, provincia de La Pampa, quien resultó ileso.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, la camioneta habría circulado a alta velocidad, circunstancia que podría haber influido de manera determinante en la magnitud del impacto. Tras la colisión, el Jeep terminó sobre la banquina, completamente destruido en su parte frontal.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y peritos accidentológicos. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” e interviene la Zona Vial VIII – Departamento Judicial Junín, que busca establecer con precisión la mecánica del siniestro.