Murió el ciclista Alfredo Sinelli tras ser atropellado en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

Alfredo Sinelli murió como consecuencia de los letales traumatismos sufridos en el siniestro.

La muerte de Alfredo Sinelli, reconocido ciclista amateur de Pergamino , generó este viernes una profunda conmoción en la comunidad luego de que fuera atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta de manera recreativa por la autopista de la ruta nacional 8, a la altura de la localidad de Urquiza .

Murió un trabajador rural tras caer dentro de un silo de cereal en Mariano Benítez

Dieron a conocer la identidad del operario que murió en el silo de Mariano Benítez

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:20 en el kilómetro 205 de la autopista, cuando por causas que son materia de investigación un utilitario tipo camión Iveco Daily, dominio LIV-488, impactó contra la bicicleta todo terreno que conducía la víctima, de 75 años.

De acuerdo a la información trascendidas de fuentes policiales el vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 44 años.

Tras el impacto, una ambulancia del SAME, identificada como unidad 5, acudió de urgencia al lugar y trasladó a Sinelli en estado crítico hacia el Hospital San José de Pergamino. Pese al esfuerzo del personal médico, el ciclista falleció al arribar al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Murió en el Hospital

Minutos después del hecho, desde el hospital confirmaron oficialmente el fallecimiento, lo que motivó nuevas directivas judiciales por parte de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°7, que interviene en la causa.

En una primera instancia, el expediente había sido caratulado como lesiones culposas, aunque con el deceso de la víctima se prevé la recaratulación conforme al resultado de las actuaciones judiciales y periciales.

La fiscalía 7 del fiscal Fernando D´Elío dispuso la intervención del médico de Policía Científica y la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causales del fallecimiento y completar los elementos de prueba incorporados a la investigación.

En paralelo, personal especializado trabajó sobre la calzada para relevar huellas, posiciones finales de los rodados y demás evidencias que permitan reconstruir mecánicamente la secuencia del impacto.

La noticia provocó inmediatas expresiones de dolor entre allegados, vecinos y miembros del ambiente del ciclismo recreativo local, donde Alfredo Sinelli era ampliamente conocido por su permanente actividad deportiva y su presencia habitual en rutas y caminos de la región.

murio-alfredo-sinelli-ciclista-pergamino-002 El lugar del impacto en el kilómetro 205 de la autopista de la ruta 8. LA OPINION

Su fallecimiento vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de quienes circulan en bicicleta por corredores viales de alta velocidad y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores donde conviven tránsito pesado y ciclistas recreativos.

La investigación judicial continuará durante las próximas horas con la toma de testimonios, análisis periciales y evaluación de cámaras o registros que permitan establecer con exactitud cómo se produjo el siniestro fatal.