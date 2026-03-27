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    • Murió el ciclista Alfredo Sinelli tras ser atropellado en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

    El ciclista amateur Alfredo Sinelli murió tras ser embestido por un camión mientras circulaba en bicicleta por la autopista de ruta 8, cerca de Urquiza.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    27 de marzo de 2026 - 18:05
    Alfredo Sinelli murió como consecuencia de los letales traumatismos sufridos en el siniestro.

    Alfredo Sinelli murió como consecuencia de los letales traumatismos sufridos en el siniestro.

    LA OPINION

    La muerte de Alfredo Sinelli, reconocido ciclista amateur de Pergamino, generó este viernes una profunda conmoción en la comunidad luego de que fuera atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta de manera recreativa por la autopista de la ruta nacional 8, a la altura de la localidad de Urquiza.

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    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:20 en el kilómetro 205 de la autopista, cuando por causas que son materia de investigación un utilitario tipo camión Iveco Daily, dominio LIV-488, impactó contra la bicicleta todo terreno que conducía la víctima, de 75 años.

    De acuerdo a la información trascendidas de fuentes policiales el vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 44 años.

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    El camión impactó con su lateral derecho.

    El camión impactó con su lateral derecho.

    Traslado de Same

    Tras el impacto, una ambulancia del SAME, identificada como unidad 5, acudió de urgencia al lugar y trasladó a Sinelli en estado crítico hacia el Hospital San José de Pergamino. Pese al esfuerzo del personal médico, el ciclista falleció al arribar al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

    Murió en el Hospital

    Minutos después del hecho, desde el hospital confirmaron oficialmente el fallecimiento, lo que motivó nuevas directivas judiciales por parte de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°7, que interviene en la causa.

    En una primera instancia, el expediente había sido caratulado como lesiones culposas, aunque con el deceso de la víctima se prevé la recaratulación conforme al resultado de las actuaciones judiciales y periciales.

    La fiscalía 7 del fiscal Fernando D´Elío dispuso la intervención del médico de Policía Científica y la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causales del fallecimiento y completar los elementos de prueba incorporados a la investigación.

    En paralelo, personal especializado trabajó sobre la calzada para relevar huellas, posiciones finales de los rodados y demás evidencias que permitan reconstruir mecánicamente la secuencia del impacto.

    La noticia provocó inmediatas expresiones de dolor entre allegados, vecinos y miembros del ambiente del ciclismo recreativo local, donde Alfredo Sinelli era ampliamente conocido por su permanente actividad deportiva y su presencia habitual en rutas y caminos de la región.

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    El lugar del impacto en el kilómetro 205 de la autopista de la ruta 8.

    El lugar del impacto en el kilómetro 205 de la autopista de la ruta 8.

    Su fallecimiento vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de quienes circulan en bicicleta por corredores viales de alta velocidad y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores donde conviven tránsito pesado y ciclistas recreativos.

    La investigación judicial continuará durante las próximas horas con la toma de testimonios, análisis periciales y evaluación de cámaras o registros que permitan establecer con exactitud cómo se produjo el siniestro fatal.

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