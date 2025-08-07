Detienen a una mujer en San Nicolás por venta de cocaína: allanamiento en barrio 25 de Mayo

Secuestro de drogas y una mujer detenida en un allanamiento en San Nicolás. LaOpinion

Una mujer fue detenida en barrio 25 de Mayo, en la zona norte de San Nicolás, tras un allanamiento por venta de estupefacientes. El operativo fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con apoyo de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), en el marco de una investigación por comercialización de drogas.

Allanamiento positivo con una mujer detenida El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Brasil al 100, donde los agentes secuestraron más de 20 envoltorios de cocaína fraccionados y listos para su venta, una balanza de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular y una mochila que contenía más de 250 gramos de cocaína.

La investigación fue impulsada por la UFI N°1 a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio y el allanamiento fue autorizado por el juez Román Parodi, titular del Juzgado de Garantías N°1 de San Nicolás.

La mujer quedó aprehendida bajo la carátula de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”, y se ordenó el secuestro de todos los elementos incautados. La causa continúa en trámite judicial.

