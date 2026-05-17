Francia a través de la copa: un recorrido por los paisajes y sabores del Viejo Mundo

El próximo 2 de septiembre, un grupo exclusivo de viajeros partirá desde Buenos Aires con un destino claro: sumergirse en la cultura, la gastronomía y, fundamentalmente, en la raíz del vino francés,. La iniciativa, que une la experiencia en logística de Lidia Piatti (Aralar Viajes) con el conocimiento enológico de Valeria Selva (Boutique Wine), propone un recorrido de autor diseñado para apenas 20 personas.

El viaje comenzará en París, ciudad que Piatti define como "la capital del mundo". Allí, entre la arquitectura emblemática de la Torre Eiffel y los bulevares de Saint-Germain-des-Prés, los viajeros tendrán su primer contacto con la refinada gastronomía francesa y sus vinos, desde blancos dulces hasta intensos tintos.

La ruta continuará hacia Tours, en la región de la Champagne, famosa no solo por sus burbujas sino por sus castillos. Entre ellos destacan Chambord, con su escalera diseñada por el equipo de Leonardo da Vinci, y Chenonceau, conocido como el "Castillo de las Damas", cuya historia está ligada a figuras como Catalina de Médici.

El punto neurálgico del itinerario es Bordeaux (Burdeos), descripto por Valeria Selva como "el corazón" y "la raíz" del vino,. En esta zona, los viajeros visitarán bodegas de renombre en Médoc, Pomerol y Saint-Émilion, esta última una joya medieval rodeada de colinas cubiertas de viñedos.

"Vamos a probar los mejores Merlot del mundo, vinos con estructura, complejidad y notas de tabaco y pimienta aportadas por la madera y el terroir", explicó Selva,. La experiencia busca diferenciar la potencia del vino argentino de la complejidad y longevidad de los caldos franceses, que en esta región pueden alcanzar los 20 años de guarda en botella.

Gastronomía, historia y el relax final

El tramo final del recorrido llevará al grupo a Bergerac, tierra de Cyrano y famosa por sus granjas de foie gras, y a la región de Périgord, donde las trufas negras y las nueces pecán maridan con los tintos locales.

El broche de oro tendrá lugar en Biarritz, en la costa vasca francesa. Un destino que históricamente fue el refugio de la aristocracia y que hoy ofrece un paisaje único de dunas, pinos marítimos y una fusión gastronómica vasco-francesa ideal para disfrutar con una copa de Sauvignon Blanc frente al mar.

Cómo sumarse

Para los interesados en participar de esta experiencia grupal, las consultas se reciben en las oficinas de Aralar Viajes (Moreno 717) o a través de las redes sociales de ambas empresas.