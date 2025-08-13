Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926

El acto administrativo se llevó a cabo entre los consejeros escolares y los arquitectos del área de Infraestructura.

En la mañana de este miércoles se concretó la firma del acta que autoriza el inicio de los trabajos para finalizar la construcción del Jardín de Infantes N° 926 en barrio Kennedy . Este paso formal habilita a la empresa adjudicataria, Lavítola y Berniel Construcciones SRL, a reanudar una obra largamente esperada por la comunidad educativa y las familias del sector.

El acto administrativo se llevó a cabo en la sede del Consejo Escolar de Pergamino y contó con la participación de los consejeros Mariela Llop, Silvia Yotti, Gonzalo Aguerre y Matías Moyano; junto a los arquitectos de Infraestructura Escolar Pedro Novell y Pablo Bergadá.

El proyecto había comenzado en 2022 con financiamiento nacional, pero se interrumpió en 2023. Hasta ese momento se habían realizado parte del movimiento de suelo, cimientos, mampostería, techos y cañerías eléctricas, quedando la obra a medio terminar.Con el nuevo contrato, la finalización del edificio será financiada con recursos del Fondo Educativo 2025, con un presupuesto oficial de 514 millones de pesos y un plazo de ejecución de 150 días corridos.

La construcción se emplaza en un terreno ubicado en Güiraldes y Yapeyú, lindero al llamado Segundo Cruce, en pleno barrio Kennedy. El proyecto contempla la terminación de aulas, sanitarios, oficinas administrativas, espacios comunes, un sector de juegos y todas las instalaciones exigidas por la normativa provincial para un jardín de infantes.

Actualmente, el Jardín 926 funciona de forma provisoria en el Centro Educativo Complementario N° 801 “Mi Casa”, lo que limita la matrícula y condiciona las actividades pedagógicas. El nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad y ofrecer espacios adaptados a las necesidades de la primera infancia.

Un avance clave para la educación en el barrio

“Hoy celebramos este paso fundamental para garantizar un derecho: el acceso a una educación de calidad desde el nivel inicial en un espacio adecuado, pensado y construido para nuestras infancias”, expresó la presidenta del Consejo Escolar, Mariela Llop.

Los consejeros destacaron que esta reactivación es resultado del trabajo conjunto con el Municipio y representa “una apuesta al futuro del barrio y de los chicos”.

Próximos pasos

Con la firma ya realizada, la empresa constructora se prepara para reiniciar los trabajos en los próximos días. Si se cumplen los plazos previstos, en pocos meses el Jardín 926 contará con su sede propia, dando respuesta a una necesidad que crece año a año en uno de los barrios con mayor densidad poblacional de Pergamino.