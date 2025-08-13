miércoles 13 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926

    La firma del acta de inicio de obra permitirá concluir la construcción del establecimiento educativo emplazado en el barrio Kennedy de Pergamino.

    13 de agosto de 2025 - 12:57
    El acto administrativo se llevó a cabo entre los consejeros escolares y los arquitectos del área de Infraestructura.

    El acto administrativo se llevó a cabo entre los consejeros escolares y los arquitectos del área de Infraestructura.

    CONSEJO ESCOLAR DE PERGAMINO

    En la mañana de este miércoles se concretó la firma del acta que autoriza el inicio de los trabajos para finalizar la construcción del Jardín de Infantes N° 926 en barrio Kennedy. Este paso formal habilita a la empresa adjudicataria, Lavítola y Berniel Construcciones SRL, a reanudar una obra largamente esperada por la comunidad educativa y las familias del sector.

    Lee además
    Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.
    Cultura y espectáculos

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones
    Murió la mujer que iba montada a la motocicleta junto a un hombre que sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital San José.

    Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

    El acto administrativo se llevó a cabo en la sede del Consejo Escolar de Pergamino y contó con la participación de los consejeros Mariela Llop, Silvia Yotti, Gonzalo Aguerre y Matías Moyano; junto a los arquitectos de Infraestructura Escolar Pedro Novell y Pablo Bergadá.

    Jardín 926
    La construcci&oacute;n se emplaza en un terreno ubicado en G&uuml;iraldes y Yapey&uacute; del barrio Kennedy.

    La construcción se emplaza en un terreno ubicado en Güiraldes y Yapeyú del barrio Kennedy.

    Una obra que vuelve a tomar impulso

    El proyecto había comenzado en 2022 con financiamiento nacional, pero se interrumpió en 2023. Hasta ese momento se habían realizado parte del movimiento de suelo, cimientos, mampostería, techos y cañerías eléctricas, quedando la obra a medio terminar.Con el nuevo contrato, la finalización del edificio será financiada con recursos del Fondo Educativo 2025, con un presupuesto oficial de 514 millones de pesos y un plazo de ejecución de 150 días corridos.

    Ubicación y características del futuro edificio

    La construcción se emplaza en un terreno ubicado en Güiraldes y Yapeyú, lindero al llamado Segundo Cruce, en pleno barrio Kennedy. El proyecto contempla la terminación de aulas, sanitarios, oficinas administrativas, espacios comunes, un sector de juegos y todas las instalaciones exigidas por la normativa provincial para un jardín de infantes.

    Actualmente, el Jardín 926 funciona de forma provisoria en el Centro Educativo Complementario N° 801 “Mi Casa”, lo que limita la matrícula y condiciona las actividades pedagógicas. El nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad y ofrecer espacios adaptados a las necesidades de la primera infancia.

    Consejeros y arquitectos

    Un avance clave para la educación en el barrio

    “Hoy celebramos este paso fundamental para garantizar un derecho: el acceso a una educación de calidad desde el nivel inicial en un espacio adecuado, pensado y construido para nuestras infancias”, expresó la presidenta del Consejo Escolar, Mariela Llop.

    Los consejeros destacaron que esta reactivación es resultado del trabajo conjunto con el Municipio y representa “una apuesta al futuro del barrio y de los chicos”.

    Próximos pasos

    Con la firma ya realizada, la empresa constructora se prepara para reiniciar los trabajos en los próximos días. Si se cumplen los plazos previstos, en pocos meses el Jardín 926 contará con su sede propia, dando respuesta a una necesidad que crece año a año en uno de los barrios con mayor densidad poblacional de Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

    Pergamino se une a Samsung para una nueva Hackatón Joven

    Crisis del tomate: caen 60% las ventas en los mercados productores

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    Salud municipal reforzó la prevención en el Barrio Jorge Newbery

    Juliano Almeida triunfó en Chacabuco por el Infanto Bonaerense

    La Diócesis de San Nicolás celebra la ordenación de 10 diáconos permanentes

    Tomás Casquero imparable en el Prix del Centro: ganó invicto en Saladillo

    XI Encuentro de Música Popular: seis días para celebrar la música en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.
    Cultura y espectáculos

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El acto administrativo se llevó a cabo entre los consejeros escolares y los arquitectos del área de Infraestructura.

    Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926
    Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.
    Cultura y espectáculos

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Detienen a un sujeto acusado de venta de estupefacientes, prófugo entre San Nicolás y Rosario.

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Escuela Secundaria 4 de Mitre y Merced.

    Un auxiliar de una Escuela sufrió un brote psicótico y debió ser sedado por un médico de la ambulancia de Same