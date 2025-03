Los policías de la Comisaría Tercera le salvaron la vida a un bebé de tres semanas que sufrió un ahogamiento

Live Blog Post

Rocío Belaza posteó: "Hola buenas noches les quiero contar que hoy después del mediodía mi bebé de 3 semanas tuvo un problema respiratorio (ahogamiento). Siendo exactamente las 14hs uno de mis mellizos de 3 semanas se me ahoga, con mi marido y familiares entramos en desesperación por ver que mi hijo no reaccionaba salimos de urgencia para el hospital, cosa que le digo a mi marido vamos a la comisaría, llegamos entramos estando en shock con mi marido. Y lo que si puedo asegurarles es que SI existen los héroes sin capas, no nos va alcanzar la vida para agradecerles a los oficiales Pablo Gomez y a la oficial Barbara Lanzillotta que supieron tratarlo con muchísima cautela y a todos los demás oficiales que estuvieron en la comisaría 3° Porque sino fuera por el accionar tan rápido de hacerle las reanimaciónes a mi hijo. Ahora sería otra historia. Y agradecerles porque se quedaron hasta el último momento con nosotros. Hoy fueron los héroes de mi hijo" y acompañó el texto con la foto junto a los uniformados que le salvaron la vida.