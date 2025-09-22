Los contenedores de residuos y los changuitos fueron utilizados como carrozas de los festejos de la Primavera

Los contenedores fueron utilizados como carrozas de los festejos del Día de la Primavera por los estudiantes de los últimos años de las Escuelas Secundarias de la ciudad.

Los contenedores urbanos de residuos al igual que los changuitos de supermercados locales fueron los dispositivos preferidos para desplegar el ruidoso festejo por el día de la Primavera en las calles de la ciudad durante la madrugada de este lunes protagonizado por los estudiantes de los últimos años del nivel Secundario de Escuelas, públicas y privadas, de la ciudad.

En los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante los alumnos de los últimos años del nivel Secundario ganaron las calles de la ciudad con una ruidosa celebración con amplio despliegue por la zona céntrica durante la madrugada y con el arribo a las instituciones educativas en el horario de acceso matinal.

La mayor afición de los adolescentes estuvo por trasladar los contenedores urbanos de residuos para desplazar a sus compañeros que se montaron en el interior mientras otros los empujaban con gran impulso por calles y avenidas.

También eligieron changuitos de los supermercados para usarlos como carrozas rodantes tirados por ellos mismos turnándose los momentos en que uno empujaba y el otro iba dentro del dispositivo.

El ritual consistió en juntarse en la zona céntrica en la previa y desplegarse en grupos hacia el Club Vicente López de Castelli al 1.500 donde se desarrolló la celebración juvenil central.

Al término de ese evento con música a alto volumen hasta bien entrada la madrugada en el barrio Vicente López, fue el turno de volver a desplazarse hacia el Centro.

El punto de reunión del after boliche fue la panadería de Avenida de Mayo y Luzuriaga que permanece abierta las 24 horas.

Allí hicieron sonar silbatos, elementos de percusión y encendieron bengalas y elementos de pirotecnia.

A la hora de ingreso escolar cada grupo se dirigió con antelación a las puertas de sus colegios para esperar a los alumnos de los cursos inferiores para recibirlos en el acceso.

La mayoría de los establecimientos educativos de nivel Secundario para este lunes establecieron una jornada de recreación.

Las políticas institucionales de los equipos directivos de las instituciones educativas tiene establecido no permitir el acceso a los estudiantes que hayan participado de las celebraciones nocturnas para evitar incidentes.

Incidentes con vandalismos

La jornada nocturna no tuvo exenta de incidentes por excesos en los festejos protagonizados por algunos adolescentes que generaron al menos una denuncia policial por una comerciante damnificada con la rotura de la vidriera del frente de su local en avenida Colón y Castelli.

Además, protagonizaron otros episodios de vandalismos en la vía pública en la zona céntrica.

Los vecinos del barrio Vicente López fueron testigos de peleas callejeras por parte de grupos de jóvenes con enfrentamientos perpetrados con piedras y elementos contundentes arrojados entre ellos.

En Avenida de Mayo y Luzuriaga, frente a una panadería se congregaron todos los grupos de colegios y unos pocos muchachitos encendieron fuego, bengalas y pirotecnia que requirió la intervención de frentistas para impedir que los contenedores sean alcanzadas por las llamas generadas en forma improvisada sobre la cinta asfáltica.