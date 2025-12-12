viernes 12 de diciembre de 2025
    • El Tribunal Oral en lo Criminal le revocó la prisión domiciliaria a un convicto detenido en la vía pública

    La Policía lo aprehendió en inmediaciones del barrio Centenario alejado del rango del monitoreo electrónico de la pulsera.

    12 de diciembre de 2025 - 17:04
    El convicto ya no goza del beneficio del arresto domiciliario al ser revocado por el Tribunal Oral en lo Criminal.

    El convicto ya no goza del beneficio del arresto domiciliario al ser revocado por el Tribunal Oral en lo Criminal.

    LA OPINION

    El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino dispuso la revocación del beneficio de arresto domiciliario que cumplía un hombre de 27 años, condenado en una causa por infracción a la Ley 23.737, y ordenó su inmediata detención. La medida fue ejecutada este viernes por personal de la DDI Pergamino.

    Según fuentes policiales, la Delegación Departamental de Investigaciones recibió durante la mañana la orden judicial para concretar un allanamiento y la detención del sospechoso en el marco de una causa tramitada ante el Tribunal Oral N° 1. La disposición obedeció a una resolución que dejó sin efecto la morigeración de la pena que el imputado cumplía bajo modalidad domiciliaria.

    En horas del mediodía, los efectivos se dirigieron a una vivienda ubicada en Alberdi al 2300, donde se llevó a cabo el procedimiento. Allí se hizo efectiva la detención del joven, quien quedó alojado en la sede de la DDI a la espera de nuevas instrucciones del tribunal interviniente.

    El convicto permanecerá en la delegación policial hasta que el Tribunal Oral disponga su traslado a una Unidad Penal cuando surja un cupo para alojarlo en una cárcel bonaerense.

