viernes 23 de enero de 2026
    • Las cámaras de seguridad filmaron a un ladrón que robó en el patio de una casa en el barrio Acevedo

    Las cámaras de seguridad registraron a un sujeto que merodeó en bicicleta, ingresó al patio de una vivienda y sustrajo herramientas.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    23 de enero de 2026 - 08:09
    Las cámaras de seguridad filmaron al sospechoso merodeando previamente hasta que saltó el tapial para ingresar al patio a robar pertenencias de los moradores de una casa de Fernández Blanco y Paso en la madrugada de este jueves.

    Las cámaras de seguridad filmaron al sospechoso merodeando previamente hasta que saltó el tapial para ingresar al patio a robar pertenencias de los moradores de una casa de Fernández Blanco y Paso en la madrugada de este jueves.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE UN VECINO DE LA VÍCTIMA

    En la madrugada de este jueves, un delincuente ingresó al patio de una vivienda del barrio Acevedo tras saltar un tapial y sustrajo herramientas, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad de un vecino. Las imágenes permitieron reconstruir con precisión la secuencia del robo y ya forman parte de la investigación judicial.

    El hurto ocurrió en el patio de una vivienda ubicada en inmediaciones de Fernández Blanco y Paso; según surge del reporte del mismo damnificado.

    Según pudo reconstruirse a partir de los registros fílmicos, el sospechoso comenzó a merodear la zona alrededor de las 3:00, desplazándose en bicicleta mientras observaba los movimientos en el interior de la vivienda y evaluaba el momento oportuno para ingresar. Durante varios minutos recorrió el frente del domicilio hasta decidirse a cometer el ilícito.

    robo valentino rajuan fernandez blanco y paso pergamino-003

    Robó tras saltar el tapial

    robo valentino rajuan fernandez blanco y paso pergamino-004

    Minutos antes de las 3:30, el individuo trepó el tapial de la medianera lindera a la vía pública y saltó hacia el patio de la propiedad. En las imágenes se observa cómo se mueve con cautela dentro del espacio abierto de la vivienda, aparentemente con la intención de preparar la sustracción de varios objetos.

    De acuerdo a lo registrado por las cámaras, el ladrón habría acomodado un par de bicicletas contra la pared medianera, presuntamente para facilitar su traslado o una rápida huida. Sin embargo, no llegó a concretar ese movimiento y finalmente se retiró del lugar corriendo.

    Durante el episodio, el joven morador escuchó ruidos provenientes del patio y salió al exterior para verificar qué sucedía. Aunque encendió las luces, no logró ver a nadie. Se presume que el delincuente se ocultó momentáneamente para evitar ser descubierto y escapó instantes después.

    Al no advertir nada fuera de lo habitual, el dueño de casa regresó a descansar y recién en horas de la mañana, al iniciar sus actividades cotidianas, constató el faltante de una bordeadora y otros elementos que se encontraban dentro de una bolsa en el patio.

    Ante la situación, el damnificado solicitó a un vecino el acceso a las cámaras de seguridad y, al revisar las imágenes, pudo observar con claridad el accionar del delincuente. Con ese material, se dirigió a la Comisaría Tercera, donde radicó la denuncia correspondiente y aportó las filmaciones.

    Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía N° 6, subrogada por el fiscal Fernando Pertierra, bajo la calificación legal de “Hurto”, mientras se avanza en la identificación del sospechoso a partir de las imágenes recolectadas.

