La mujer encontró al marido mirando pornografía infantil por TV y era un video del sujeto abusando de la hija

La mujer encontró al marido mirando pornografía y reconoció a la hija como la víctima de abusos sexuales perpetrados por ese sujeto.

Los presuntos abusos sexuales de un padre a la hija eran filmados por el sujeto; quien en forma morbosa miraba los videos de pornografía infantil en el televisor dentro del ámbito familiar ; tal como lo denunció la esposa del abusador y madre de la víctima.

En la madrugada del jueves de la última semana se radicó en Pergamino una grave denuncia por abuso sexual contra un sujeto de 28 años, acusado de someter sexualmente de manera reiterada y filmar los abusos a su hija menor de edad.

De acuerdo a los trascendidos, la esposa lo descubrió mirando en el televisor un video de pornografía infantil que filmó abusando sexualmente de su hija menor de edad.

El caso se encuentra en investigación y derivó en la inmediata intervención judicial, policial y de organismos especializados en la atención de víctimas.

De acuerdo con la denuncia, la situación salió a la luz cuando la pareja del acusado tomó conocimiento de la presunta conducta delictiva en el domicilio familiar y, tras dialogar con la niña, recibió el testimonio directo de lo ocurrido.

Denuncia por abuso sexual

De inmediato, la mujer se presentó en sede policial para radicar la denuncia y poner en resguardo tanto a la víctima como a ella misma.

La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, que dispuso la carátula de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Como primera medida, se ordenó una prohibición de acercamiento para el imputado y la restitución de bienes personales de la denunciante.

La víctima fue puesta bajo resguardo junto a su madre en la vivienda de familiares cercanos, con la asistencia de la Dirección de la Mujer y el Centro de Acceso a la Justicia, que activaron el protocolo de contención psicológica y asesoramiento legal. También se dispuso la intervención de profesionales médicos, quienes realizarán las pericias correspondientes la próxima semana en el marco del protocolo específico para este tipo de delitos.

El acusado, un sujeto de 28 años domiciliado en Pergamino. Hasta el momento no se adoptaron medidas de detención, pero la investigación continúa en curso.

El hecho generó una inmediata reacción judicial y policial para brindar asistencia a la víctima y acompañamiento a la familia, en un proceso que ahora será profundizado en el ámbito judicial.