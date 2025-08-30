domingo 31 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La mujer encontró al marido mirando pornografía infantil por TV y era un video del sujeto abusando de la hija

    La esposa lo sorprendió reproduciendo el video pornográfico en el televisor familiar y reconoció a la menor como víctima del sometimiento sexual.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    30 de agosto de 2025 - 18:04
    La mujer encontró al marido mirando pornografía y reconoció a la hija como la víctima de abusos sexuales perpetrados por ese sujeto.

    La mujer encontró al marido mirando pornografía y reconoció a la hija como la víctima de abusos sexuales perpetrados por ese sujeto.

    LA OPINION

    Los presuntos abusos sexuales de un padre a la hija eran filmados por el sujeto; quien en forma morbosa miraba los videos de pornografía infantil en el televisor dentro del ámbito familiar; tal como lo denunció la esposa del abusador y madre de la víctima.

    Lee además
    A las dos personas les provocaron lesiones de consideración en las cabezas.

    Violenta pelea en una fiesta en el barrio Hernández dejó dos heridos graves
    Aprehendieron a una joven y un hombre en allanamientos por Robo en San Nícolás.

    Detuvieron a dos personas en San Nicolas luego de allanamientos por Robo en Zona Oeste

    En la madrugada del jueves de la última semana se radicó en Pergamino una grave denuncia por abuso sexual contra un sujeto de 28 años, acusado de someter sexualmente de manera reiterada y filmar los abusos a su hija menor de edad.

    De acuerdo a los trascendidos, la esposa lo descubrió mirando en el televisor un video de pornografía infantil que filmó abusando sexualmente de su hija menor de edad.

    El caso se encuentra en investigación y derivó en la inmediata intervención judicial, policial y de organismos especializados en la atención de víctimas.

    De acuerdo con la denuncia, la situación salió a la luz cuando la pareja del acusado tomó conocimiento de la presunta conducta delictiva en el domicilio familiar y, tras dialogar con la niña, recibió el testimonio directo de lo ocurrido.

    Denuncia por abuso sexual

    De inmediato, la mujer se presentó en sede policial para radicar la denuncia y poner en resguardo tanto a la víctima como a ella misma.

    La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, que dispuso la carátula de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Como primera medida, se ordenó una prohibición de acercamiento para el imputado y la restitución de bienes personales de la denunciante.

    La víctima fue puesta bajo resguardo junto a su madre en la vivienda de familiares cercanos, con la asistencia de la Dirección de la Mujer y el Centro de Acceso a la Justicia, que activaron el protocolo de contención psicológica y asesoramiento legal. También se dispuso la intervención de profesionales médicos, quienes realizarán las pericias correspondientes la próxima semana en el marco del protocolo específico para este tipo de delitos.

    El acusado, un sujeto de 28 años domiciliado en Pergamino. Hasta el momento no se adoptaron medidas de detención, pero la investigación continúa en curso.

    El hecho generó una inmediata reacción judicial y policial para brindar asistencia a la víctima y acompañamiento a la familia, en un proceso que ahora será profundizado en el ámbito judicial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Violenta pelea en una fiesta en el barrio Hernández dejó dos heridos graves

    Detuvieron a dos personas en San Nicolas luego de allanamientos por Robo en Zona Oeste

    Una joven fue a juicio por conducir una moto, alcoholizada y en contramano, y matar a un jubilado en un choque

    San Nicolás: detienen a un joven con una moto robada y cocaína en Coviccos

    Detuvieron a un sujeto acusado de integrar la banda de ladrones que abordó a una mujer para robarle

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

    Investigan las vinculaciones de una pareja con el robo al empleado de una distribuidora

    San Nicolás: un hombre denunció que le robaron en su casa mientras estaba detenido

    Allanamiento por narcomenudeo en Zárate: un detenido y decenas de dosis de cocaína secuestradas

    San Nicolás: choque de tránsito entre automóvil y motocicleta en Dorrego y Ugarte dejó dos heridos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    A las dos personas les provocaron lesiones de consideración en las cabezas.

    Violenta pelea en una fiesta en el barrio Hernández dejó dos heridos graves

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Proyectan apertura del Cine en San Nicolas para Marzo y Abril 2026 con grandes estrenos.

    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros
    Repudio del Colegio de Abogados San Nicolás a una nota periodística local.

    El Colegio de Abogados de San Nicolás repudió una nota periodística contra un profesional matriculado

    El doctor Leandro Peñaloza aseguró que en 54 años de trayectoria jamás imaginó que pasaría por una situación como ésta.

    Falsificaron el sello del cardiólogo pergaminense Leandro Peñaloza en auditorías de ANDIS en Misiones

    Frente a las islas en San Nicolás, se divisaron focos de incendio.

    San Nicolás: Volvieron a iniciarse nuevos incendios en las islas Lechiguanas

    La primavera astronómica llegará el próximo 22 de septiembre a las 15:19, cuando se produzca en Argentina el equinoccio de 2025
    Tendencias

    Fin del invierno: ¿Por qué se considera que el 1º de septiembre comienza la primavera?