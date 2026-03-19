Cambios en el Concejo Deliberante de Baradero: Podestá reemplaza a Moreira e Iozzia será jefa de bloque

Esta semana los concejales de Fuerza Patria se reunieron con el Intendente Esteban Sanzio previo a su viaje a Japón.

El Concejo Deliberante de Baradero tendrá movimientos en su estructura política luego de que se confirmara que Mayra Podestá ocupará la banca de Nicolás Moreira, mientras que Silvana Iozzia asumirá la presidencia del bloque oficialista. La decisión fue acordada tras una reunión con el intendente Esteban Sanzio .

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El jefe comunal interino, Nicolás Moreira, confirmó que en los últimos días los concejales de Fuerza Patria mantuvieron un encuentro con el intendente Esteban Sanzio, previo a su viaje a Japón. Allí se avanzó en la organización interna del bloque y en la definición de la agenda legislativa.

“Generalmente siempre somos de juntarnos con el Intendente. Es cierto que en este último tiempo no lo habíamos hecho en ese ámbito, pero sí en reuniones de despacho. Cada tanto necesitamos estos espacios para intercambiar opiniones sobre cómo está funcionando el Concejo”, expresó Moreira.

En ese marco, se resolvió que Mayra Podestá asumirá en la banca que deja Moreira, mientras que la presidencia del bloque quedará a cargo de Silvana Iozzia. La decisión ya fue formalizada mediante la presentación correspondiente.

“Mayra Podestá va a estar en mi banca, pero como presidenta de bloque estará Silvana Iozzia. Ya presenté la nota”, explicó el dirigente, quien además aclaró que se trata de una determinación vinculada a la dinámica interna del espacio.

Moreira también destacó la diversidad del bloque oficialista, remarcando la presencia de concejales con experiencia en distintas áreas como educación y economía, lo que fortalece el trabajo legislativo.

Tensiones internas y crítica a la oposición

Durante sus declaraciones, Moreira hizo una referencia indirecta al concejal Rodolfo Lacabanne, quien ya no forma parte del oficialismo. “No pertenece al oficialismo, tiene su propio bloque desde el año pasado. Yo no juzgo, eso lo hará la gente cuando vote”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó su compromiso con la actividad legislativa: “Estoy anotado en muchas comisiones y vengo todos los días al Concejo. Lo que pase en otros bloques es una cuestión interna que será evaluada por la sociedad”.

El reordenamiento del bloque oficialista se da en un contexto político en el que también se analizó la situación provincial y nacional, con el objetivo de alinear estrategias de cara a los próximos debates legislativos.