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    • Isabella Díaz evoluciona favorablemente en Ciudadela tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico

    La adolescente de Manuel Ocampo permanece internada en el Sanatorio AMTA, sin compromiso respiratorio y con evolución favorable tras el grave accidente.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    30 de marzo de 2026 - 18:37
    Isabella Díaz se encuentra internada en un centro de salud especializado en atención de personas con quemaduras.

    Isabella Díaz se encuentra internada en un centro de salud especializado en atención de personas con quemaduras.

    LA OPINION

    La adolescente Isabella Díaz, de 17 años y oriunda de Manuel Ocampo, presenta una evolución clínica favorable en el Sanatorio AMTA de Ciudadela, donde permanece internada tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico ocurrido durante una reunión de amigos el sábado por la noche.

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    El adolescente terminó quemado al alcanzarlo las llamas que se expandieron de un bidón con combustible cercano al fuego del asado.

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    El cuadro médico, aunque delicado por la extensión de las lesiones, ofrece señales alentadoras en las primeras horas del tratamiento especializado. De acuerdo con la información brindada por allegados a la familia, la joven fue trasladada este domingo a las 16:20 en una unidad de derivación especializada hacia el centro asistencial ubicado en Ciudadela, acompañada por sus padres, donde continuará un tratamiento prolongado bajo supervisión médica.

    Uno de los datos más positivos del diagnóstico es que las vías respiratorias no resultaron afectadas por la combustión, una circunstancia considerada clave por los profesionales para la evolución de pacientes quemados de gravedad. Esa condición evitó que Isabella necesitara asistencia respiratoria, oxígeno o intubación, lo que representa una ventaja importante dentro de un cuadro clínico de alta complejidad.

    Los médicos determinaron que presenta quemaduras de tipo A y B, correspondientes a primero y segundo grado, sin compromiso profundo de miembros ni indicios actuales de lesiones que requieran cirugía reconstructiva o injertos de piel. No obstante, el proceso de recuperación será extenso y exigirá controles permanentes, curaciones diarias y seguimiento especializado.

    Actualmente permanece hemodinámicamente estable, lúcida, sin fiebre y con buena respuesta general al tratamiento. Incluso puede alimentarse con preparaciones livianas, como gelatina y alimentos blandos, mientras recibe analgesia continua y antibióticos mediante bomba de infusión permanente.

    Las curaciones se realizan dos veces por día para retirar tejido dañado y prevenir infecciones, en una etapa considerada decisiva dentro del tratamiento de pacientes con quemaduras extensas. Los especialistas insisten en que este tipo de cuadros se evalúan día a día, ya que la evolución puede presentar cambios durante las primeras jornadas posteriores al accidente.

    Accidente doméstico

    Isabella-Diaz-Manuel-Ocampo-Pergamino
    Isabella Díaz.

    Isabella Díaz.

    El episodio ocurrió en Manuel Ocampo, durante una reunión de adolescentes en una vivienda particular. Según trascendió, el grupo preparaba hamburguesas al aire libre cuando un bidón con combustible que se encontraba cerca del fuego generó una llamarada repentina. La combustión alcanzó de lleno a la joven y provocó lesiones en gran parte del cuerpo.

    En un primer momento recibió atención médica en la localidad y luego fue derivada de urgencia debido a la gravedad de las quemaduras, estimadas inicialmente en cerca del 70 por ciento de la superficie corporal.

    La noticia causó una profunda conmoción en Manuel Ocampo, especialmente en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 3, donde rápidamente se organizó una campaña solidaria para acompañar a la familia frente a los gastos que implica la permanencia fuera de la ciudad.

    Si bien la obra social cubre la internación, los costos de alojamiento, alimentación y estadía de los padres en Ciudadela no están contemplados, lo que obliga a la familia a afrontar erogaciones diarias durante un período aún indefinido.

    Desde la institución educativa difundieron un pedido solidario a través de redes sociales y grupos comunitarios: “La comunidad educativa solicita la colaboración de todos para ayudar a Isabella, quien debe someterse a un largo tratamiento. Su familia nos necesita para afrontar los gastos”.

    Pedido solidario

    Isabella-Diaz-Pedido-Solidario
    La Escuela Secundaria 3 inició una cruzada para brindarle colaboración a los padres de Isabella Díaz para afrontar el prolongado tratamiento que necesita.

    La Escuela Secundaria 3 inició una cruzada para brindarle colaboración a los padres de Isabella Díaz para afrontar el prolongado tratamiento que necesita.

    Para quienes deseen colaborar, se encuentra habilitado el siguiente medio de aporte económico:

    Alias: Kili.diaz11

    Titular: Cristian José Díaz

    Familiares, vecinos, docentes y amigos remarcan que toda ayuda resulta valiosa en este momento, mientras aguardan que la evolución médica continúe siendo favorable en los próximos días.

    El caso volvió a instalar entre especialistas y referentes sanitarios la necesidad de extremar precauciones al manipular combustibles en reuniones domésticas o espacios abiertos, especialmente cuando hay fuego directo, ya que un descuido mínimo puede desencadenar consecuencias severas.

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