Adolescente de 17 años sufrió graves quemaduras en Manuel Ocampo y será derivado a un instituto del quemado

El adolescente terminó quemado al alcanzarlo las llamas que se expandieron de un bidón con combustible cercano al fuego del asado.

Un adolescente de 17 años será trasladado en las próximas horas a un instituto especializado en atención de pacientes quemados luego de sufrir lesiones de consideración durante un accidente doméstico ocurrido el sábado por la noche en la localidad de Manuel Ocampo , mientras participaba de la preparación de un asado en el patio de una vivienda familiar.

Piden la prisión preventiva para el detenido por el asalto fatal a un productor agropecuario en Peña

¿Plantaron la droga o se dedicaba a la venta de cocaína? El debate en el juicio giró por ese interrogante

El episodio ocurrió alrededor de las 21:30 y generó una inmediata intervención del personal policial del destacamento local, que tomó conocimiento de la emergencia y colaboró directamente en el traslado inicial del menor herido hacia Pergamino, debido a la necesidad de acelerar la asistencia médica.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar incorporada a las actuaciones judiciales, el accidente se produjo en circunstancias en que otro menor de edad manipulaba fuego para encender el asado y, en ese contexto, un bidón con combustible tomó contacto con las llamas, se incendió y provocó una expansión súbita del fuego que alcanzó al adolescente lesionado.

A raíz de la gravedad de las quemaduras , los efectivos policiales decidieron adelantar el traslado por sus propios medios hasta el acceso a Pergamino, donde coordinaron el encuentro con una ambulancia del sistema de emergencias médicas. Desde ese punto, el adolescente fue derivado al Hospital San José, donde recibió las primeras curaciones, controles clínicos y evaluación del alcance de las lesiones.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, si bien el cuadro no comprometería órganos vitales y el paciente se encuentra fuera de peligro inmediato, la complejidad de las quemaduras obliga a una atención especializada, motivo por el cual durante este domingo se avanzó en las gestiones para concretar su derivación a un instituto especializado del quemado en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo al abordaje médico, se activó el protocolo judicial correspondiente. Por tratarse de menores de edad involucrados en el episodio, tomó intervención el fiscal Daniel Aguilar, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en el marco de una causa iniciada bajo la calificación provisoria de lesiones culposas.

Durante la madrugada y la mañana posterior al accidente trabajaron en el lugar efectivos policiales, peritos de Policía Científica y personal de Bomberos, quienes realizaron inspecciones técnicas para determinar con precisión cómo se originó el foco ígneo y qué tipo de combustible se utilizó durante la maniobra previa al encendido del fuego.

Además, se recibieron declaraciones testimoniales de las personas presentes en la vivienda al momento del hecho, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas del accidente doméstico y descartar cualquier otra situación vinculada al episodio.

La investigación judicial apunta a confirmar la secuencia accidental descripta inicialmente: una maniobra doméstica habitual vinculada al encendido del fuego que derivó en una reacción imprevista del combustible y terminó provocando lesiones de importancia en el adolescente.

Aunque la evolución médica será determinante en las próximas horas, desde el entorno sanitario señalaron que el paciente permanece estable y bajo seguimiento permanente hasta concretar el traslado al centro especializado, donde continuará con tratamiento específico para quemaduras.