viernes 23 de enero de 2026
    • Investigan en San Pedro la muerte de un hombre que se descompensó mientras hacía actividad física

    El hombre se desplomó mientras corría por la banquina de la ruta, en San Pedro, fue asistido por el SAME 107 y llegó sin vida al arribo de la ambulancia.

    23 de enero de 2026 - 08:48
    Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho para el levantamiento de rastros y el posterior traslado del cuerpo a la morgue judicial.

    Google

    Un hombre murió este jueves por la tarde luego de descompensarse mientras realizaba actividad deportiva en la zona de Lucio Mansilla al 7000 en la ciudad de San Pedro. El episodio ocurrió cuando corría por la banquina de la ruta y motivó un amplio operativo sanitario y policial.

    Qué se sabe sobre el fallecimiento durante la actividad deportiva

    El hecho se registró pasadas las 15.00 en inmediaciones del Apart Club, cuando la víctima, cuya identidad no fue difundida oficialmente, se encontraba realizando ejercicio físico a la vera de la ruta. De acuerdo a los primeros testimonios, el hombre se descompensó de manera repentina y cayó sobre la cinta asfáltica, generando preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes.

    Al advertir la gravedad de la situación, personas que presenciaron el episodio dieron aviso inmediato al sistema de emergencias médicas SAME 107, que envió una ambulancia al lugar en cuestión de minutos.

    Intervención del SAME y trabajo de la Policía Científica

    Fuentes sanitarias confirmaron que, al arribar el personal médico, el hombre ya se encontraba sin signos vitales, por lo que solo se pudo constatar el fallecimiento. Según trascendió, la víctima no llevaba documentación consigo al momento del suceso, lo que dificultó su identificación en las primeras horas.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del deceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicarán los estudios de rigor.

    Investigación judicial y recomendaciones ante episodios similares

    La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará establecer si la muerte se produjo por causas naturales o si existió algún otro factor que haya contribuido al desenlace fatal. En paralelo, se intenta identificar a la víctima y localizar a sus familiares.

    Desde el ámbito sanitario recuerdan la importancia de realizar controles médicos periódicos antes de iniciar actividades físicas exigentes y de prestar atención a cualquier síntoma previo, como mareos o malestar, especialmente durante jornadas de altas temperaturas o esfuerzos prolongados.

