jueves 22 de enero de 2026
    • Investigan el robo de una pistola calibre 38 de una vivienda sin signos de violencia en el barrio Acevedo

    Un hombre de 50 años denunció el hurto de una pistola calibre 38 en su domicilio de Pergamino. No hubo daños ni testigos y tomó intervención la Comisaría Tercera.

    22 de enero de 2026 - 18:38
    El hombre de 50 años denunció el hurto de una pistola calibre 38 marca Star de origen español.

    El hombre de 50 años denunció el hurto de una pistola calibre 38 marca Star de origen español.

    LA OPINION

    Un hecho de inseguridad sin indicios de violencia es investigado por la Policía de Pergamino luego de que un hombre de 50 años denunciara el faltante de un arma de fuego de su vivienda. La situación fue advertida este miércoles al mediodía y dio lugar a actuaciones judiciales a cargo de la Comisaría Tercera.

    Según consta en la denuncia radicada ante la Policía, el damnificado constató la sustracción de una pistola calibre 38, marca Star, semiautomática de origen español, que se encontraba guardada en el interior de su vivienda ubicada en la zona norte de Pergamino.

    Hurto

    De acuerdo a la información oficial, el inmueble no presentaba daños visibles en puertas ni ventanas, ni signos evidentes de forzamiento, lo que abre distintas hipótesis sobre la modalidad del hecho. Además, el denunciante indicó que la propiedad no cuenta con sistema de alarma ni cámaras de seguridad instaladas.

    El hombre manifestó no haber notado movimientos sospechosos en el barrio ni tener sospechas concretas sobre posibles autores del robo, lo que dificulta por el momento la identificación de responsables. Tampoco se registraron testigos que hayan advertido situaciones irregulares en las horas previas.

    Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Comisaría Pergamino Tercera, que dio aviso a la fiscalía en turno. La investigación quedó caratulada como averiguación de ilícito y se avanzará con las diligencias de rigor para intentar establecer cuándo y cómo se produjo la sustracción del arma.

    Desde el ámbito policial remarcaron la importancia de extremar las medidas de seguridad en los domicilios, especialmente cuando se trata de armas de fuego, cuyo faltante representa un riesgo potencial para la seguridad pública.

    Para la Fiscalía 6, que subroga el fiscal Fernando Pertierra, es determinante esclarecer este episodio porque un arma de fuego puede utilizarse para cometer crímenes.

