domingo 18 de enero de 2026
    • Inclusión laboral: un joven con Asperger se desempeña como ayudante de guardavidas en Sports

    Inclusión sostenida en el tiempo: Ignacio “Nacho” de los Santos (29) está transitando su cuarta temporada consecutiva en el natatorio del predio de Parque Azul.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    18 de enero de 2026 - 09:04
    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION

    En el predio recreativo de Parque Azul, ubicado en el barrio Viajantes, la temporada de verano del Club Sports de Pergamino no sólo se destaca por la gran concurrencia de niños, adolescentes y adultos, sino también por ser un modelo de inclusión laboral.

    Por cuarto año consecutivo, el joven Ignacio "Nacho" De los Santos, quien tiene Asperger, un trastorno del espectro autista (TEA), y se desempeña con éxito como ayudante de guardavida, consolidándose como un integrante esencial del equipo de seguridad del natatorio.

    Apasionado por la natación

    Ignacio Nacho de los santos Asperger 000000000
    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    La historia de Nacho con el agua comenzó desde su infancia, impulsada por sus padres para que perdiera el miedo al natatorio. Tras realizar el curso de guardavidas en 2020 y realizar sus prácticas en el Club Comunicaciones, llegó al Club Sports en 2022, coincidiendo con el mundial de fútbol. Desde entonces, ha mantenido una asistencia perfecta y una puntualidad ejemplar, trasladándose diariamente en los colectivos 230 o 227 para cumplir con su labor.

    "Lo que más me gusta de mi trabajo es ayudar principalmente a los nenes de las colonias", afirma Nacho, quien también destaca el aprendizaje constante con sus compañeros. En su día a día, se encarga de supervisar la pileta grande y cubrir la de guardería cuando es necesario. Además, es el responsable de las curaciones superficiales mediante el botiquín, atendiendo casos de picaduras, astillas o raspaduras.

    El respaldo del equipo

    Nacho de los santos Asperger 004
    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    Para Matías Abrigo, guardavida a cargo del natatorio de Sports, la presencia de Nacho es fundamental. "Nacho es uno más de nosotros; es un pilar en nuestro trabajo", asegura Abrigo, quien destaca que el joven se desempeña de forma espectacular y con un respeto mutuo constante. La integración de Nacho contó desde el inicio con el asesoramiento de su familia y un equipo de psicólogos para preparar el entorno laboral.

    Abrigo resalta que la labor de Nacho en la prevención y los primeros auxilios permite al equipo optimizar la seguridad: "Él atiende toda la parte de primeros auxilios cuando los chicos se rapan o los pica una abeja, lo que nos ayuda mucho a abocarnos a otras cuestiones".

    Un hallazgo

    Nacho de los santos Asperger 001
    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    Ignacio “Nacho” de los Santos es clave en el apoyo de asistencia de los guardavidas en el natatorio.

    Por su parte, el coordinador de las actividades, Manuel Rael, describe la incorporación de Nacho como un "hallazgo" y un logro para la institución. "Tiene una calidez humana para el trabajo excelente. Cumple con el rol que se le asigna y para nosotros es como tener otro guardavida más", explica Rael.

    El coordinador también enfatiza que Nacho es un "par" dentro del staff, capaz de interactuar con adultos y niños con total naturalidad. Según Rael, este éxito demuestra la importancia de tener paciencia y brindar oportunidades de empleo: "Hay mucha más gente que puede llegar a trabajar... es genial que chicos como Nacho tengan más oportunidades".

    Con la temporada en pleno desarrollo, el Club Sports reafirma que la verdadera seguridad en el agua también se construye con empatía, responsabilidad e inclusión.

    Orgullo de la mamá

    La madre de “Nacho”, Mónica Hernández, acompaña cada paso de la incorporación laboral de su hijo en el Club Sports; quien está agradecida por la oportunidad que le dieron para demostrar sus cualidades.

    “Ignacio hace años que va a la pileta del parque municipal, él quiere trabajar ahí, él ama la pileta del parque municipal. Me da mucha satisfacción la inclusión, que lo tengan en cuenta, que le den un espacio, que haya buenos tutores para estos chicos. En este caso como lo son Matías (Abrigo), Manolo (Manuel Rael), que lo marcan, que lo ayudan, que le dan ese cachito de responsabilidad para que él se sienta valorado”, expresó la mamá.

    Las funciones de Nacho

    Ignacio "Nacho" De los Santos desempeña diversas funciones fundamentales como ayudante de guardavida en el natatorio del Club Sports, centrando su labor en la prevención, la supervisión y la asistencia directa a los colonos.

    Sus tareas específicas

    Nacho trabaja generalmente supervisando la pileta grande del club. Sin embargo, tiene la responsabilidad de cubrir la pileta de la guardería en caso de que alguno de sus compañeros falte o llegue tarde, regresando a la pileta principal una vez que el equipo está completo.

    Es el encargado de manejar el botiquín para tratar heridas superficiales. Atiende específicamente casos de picaduras de abejas, extracción de astillas o curaciones de raspaduras y cortes menores que puedan sufrir los niños.

    Nacho busca activamente la ayuda de sus compañeros cuando se presentan situaciones con niños que tienen necesidades específicas, como aquellos con síndrome de Down, para asegurar un cuidado adecuado.

    Su rutina diaria incluye la puntualidad absoluta y la preparación del equipo antes de iniciar la jornada, lo que implica saludar al personal y alistarse para estar "listo para trabajar" junto a los guardavidas Matías y Ezequiel.

    Acompañamiento institucional

    La incorporación de Nacho al mundo laboral se hizo tomando en cuenta las valoraciones profesionales de su psicóloga y asistentes sociales que acompañaban su desempeño personal.

    La ex inspectora de educación distrital, Paola Torigino, involucró a especialistas de la educación y articuló la inclusión del joven a través de un trabajo coordinado y monitoreado entre el Centro de Educación Física Nº 99 que tiene la Escuela de Guardavidas y el Club Sports.

