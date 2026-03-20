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    • Santa Teresa: le robaron 190 animales del campo a un influencer rural y su lamento se viralizó

    El productor de Santa teresa, conocido en redes como La Joya Agro, denunció que el traslado de casi 200 animales evidencia el avance del abigeato organizado.

    20 de marzo de 2026 - 17:35
    El robo lo denunció Bruno Riboldi, quien se hace llamar La Joya Agro en redes sociales.

    El robo lo denunció Bruno Riboldi, quien se hace llamar La Joya Agro en redes sociales.

    LA OPINION

    Un robo millonario sacudió al campo argentino. El productor agropecuario e influencer Bruno Riboldi, conocido como ‘La Joya Agro’ en redes sociales, denunció que le robaron 190 vacunos en su establecimiento de Santa Teresa, en Santa Fe; a cincuenta kilómetros de Pergamino.

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    El suceso, que expone la escala que está alcanzando el abigeato organizado en el país, rápidamente generó un operativo de búsqueda, tanto por el volumen de hacienda sustraída, como por la complejidad logística que implica movilizar casi doscientas cabezas de ganado sin ser detectado. Según detalló el propio Riboldi, el perjuicio económico supera los $300 millones.

    De acuerdo con los datos que dio a conocer el productor, el lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, lo que aumenta el impacto económico y también la probabilidad de que hayan sido trasladados rápidamente para su venta o faena clandestina.

    El caso llamó la atención dentro del sector no solo por el volumen del robo, sino también por el lugar en el que ocurrió. El establecimiento está ubicado en una zona productiva muy activa, rodeada de empresas, concesionarios de maquinaria agrícola y movimiento constante de camiones, lo que vuelve todavía más llamativo que un traslado de esa magnitud haya podido concretarse sin controles efectivos.

    Logística para el robo

    Según explicó el propio Riboldi en diversos videos que subió a su cuenta de Instagram, para concretar una maniobra de ese tamaño fue necesario contar con infraestructura específica, como corrales de encierre, mangas aptas para el movimiento de hacienda y varios camiones jaula. El traslado de 190 animales no se resuelve en pocos minutos y requiere planificación, organización y conocimiento del funcionamiento del circuito ganadero.

    El productor también advirtió sobre las debilidades en los controles en caminos rurales y en la fiscalización de guías y marcas, un problema que aqueja a distintas entidades del sector desde hace años. En ese contexto, el caso volvió a poner en discusión el avance del abigeato organizado y la falta de herramientas para prevenir este tipo de delitos.

    La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

    Su propuesta en redes sociales se basa en explicar situaciones del campo para público urbano, con videos breves y contenidos pedagógicos que buscan acercar la realidad productiva a quienes no tienen vínculo directo con el sector. En ese contexto, el video en el que denunció el robo se viralizó rápidamente y superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas.

    La repercusión fue inmediata y generó cientos de mensajes de personas que intentaron aportar información o difundir el caso. También hubo una fuerte reacción dentro del sector agropecuario, donde el episodio fue interpretado como una señal de alerta por la escala que están alcanzando este tipo de delitos.

    El robo de casi doscientas cabezas de ganado no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un golpe operativo que puede afectar el funcionamiento del establecimiento durante meses. La reposición de animales, los costos productivos y la pérdida de capital generan un impacto que va mucho más allá del monto inicial.

    El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan muchos productores en distintas zonas del país. Mientras continúa la búsqueda de los animales y la investigación para determinar cómo se concretó el robo, el episodio expone una problemática que el sector viene denunciando desde hace tiempo: el crecimiento del abigeato organizado y la dificultad para controlar los movimientos de hacienda en zonas rurales.

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