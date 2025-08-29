Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

Un grave siniestro vial se registró este viernes minutos después de las 20:00 en la ruta nacional 8, a la altura de la intersección con calle Azcuénaga, cuando chocaron frontalmente dos motocicletas en inmediaciones de la estación de servicio YPF.
