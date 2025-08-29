Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes. LA OPINION Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes. LA OPINION

Un grave siniestro vial se registró este viernes minutos después de las 20:00 en la ruta nacional 8, a la altura de la intersección con calle Azcuénaga, cuando chocaron frontalmente dos motocicletas en inmediaciones de la estación de servicio YPF.

De acuerdo con las primeras informaciones, los rodados circulaban en sentidos contrarios cuando, por motivos que aún son materia de investigación, impactaron de frente. Como consecuencia del choque, ambos motociclistas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidos en el lugar por personal sanitario del Same.

Los dos conductores debieron ser trasladados en ambulancias al Hospital San José de Pergamino, donde permanecen bajo observación médica.

En la escena del siniestro intervinieron móviles del Comando de Patrulla y del Destacamento de Seguridad Vial, que trabajaron en la regulación del tránsito para evitar nuevos incidentes en una zona de alto flujo vehicular durante la noche del viernes. Además, peritos de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando D'Elío, bajo la calificación de lesiones culposas.

