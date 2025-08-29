viernes 29 de agosto de 2025
    • Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

    Alrededor de las 20:00 en la traza nacional y Azcuénaga chocaron ambos rodados con lesiones a ambos motociclistas que terminaron hospitalizados con lesiones.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    29 de agosto de 2025 - 20:58
    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    LA OPINION
    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    LA OPINION

    Un grave siniestro vial se registró este viernes minutos después de las 20:00 en la ruta nacional 8, a la altura de la intersección con calle Azcuénaga, cuando chocaron frontalmente dos motocicletas en inmediaciones de la estación de servicio YPF.

    Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

    Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8
    El motociclista fue asistido en el lugar y ascendido a la camilla de la ambulancia de Same que lo trasladó al Hospital San José.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un camión en ruta 188 y calle 20

    De acuerdo con las primeras informaciones, los rodados circulaban en sentidos contrarios cuando, por motivos que aún son materia de investigación, impactaron de frente. Como consecuencia del choque, ambos motociclistas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidos en el lugar por personal sanitario del Same.

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes 001
    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    Hospitalizados

    chocaron frontalmente dos motos en la ruta 8 y azcuenaga frente a la estacion de servicios YPF

    Los dos conductores debieron ser trasladados en ambulancias al Hospital San José de Pergamino, donde permanecen bajo observación médica.

    En la escena del siniestro intervinieron móviles del Comando de Patrulla y del Destacamento de Seguridad Vial, que trabajaron en la regulación del tránsito para evitar nuevos incidentes en una zona de alto flujo vehicular durante la noche del viernes. Además, peritos de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

    La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, bajo la calificación de lesiones culposas.

