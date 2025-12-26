Hospitalizaron al conductor de un auto que despistó y volcó en la ruta nacional 8

El conductor de un Chevrolet perdió el control del vehículo y salió despistado.

Un automóvil protagonizó un violento despiste y vuelco en la ruta nacional Nº 8, a la altura del Aeroclub Pergamino , durante la madrugada de Navidad. El siniestro vial se produjo este jueves pocos minutos después de las 2:30, cuando el vehículo circulaba en sentido Pergamino–Mariano H. Alfonzo.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 2:33 el conductor de un Chevrolet Classic perdió el control del rodado por causas que aún son materia de investigación. Tras salirse de la cinta asfáltica, el automóvil terminó volcado en la banquina adyacente a la traza nacional, entre el predio del aeroclub y la curva posterior del carril mencionado.

Aparentemente, no habría intervenido otro vehículo que pueda haber incidido en alguna maniobra realizada por el conductor en el incidente vial.

Ante el aviso del siniestro, se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó la intervención de una dotación de rescatistas, una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias, personal policial y móviles de la Patrulla Urbana Municipal. Al arribar al lugar, los equipos constataron el vuelco del vehículo y asistieron al conductor, un hombre mayor de edad, quien presentaba lesiones de consideración.

Trasladado al Hospital San José

despiste y vuelco auto ruta 8 a la altura del aeroclub 002 El vuelco del vehículo le provocó daños de consideración a la carrocería. LA OPINION

El herido fue atendido en el lugar por brigadistas y personal médico de la ambulancia, cuyo profesional a cargo evaluó su estado clínico y dispuso su inmediato traslado al Hospital San José para una atención más compleja. Según se informó, el automotor sufrió importantes daños materiales, entre ellos severas deformaciones en la carrocería y la pérdida de la llanta y cubierta trasera derecha.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, subrogada por el fiscal Fernando Pertierra. En ese marco, se dispuso la intervención de peritos de Policía Científica, quienes realizaron un minucioso relevamiento del lugar del hecho.

Los especialistas efectuaron registros fotográficos, mediciones planimétricas y un examen detallado del vehículo siniestrado, con el objetivo de determinar si el despiste pudo haberse originado a partir de una posible avería mecánica, particularmente en uno de los neumáticos, o si la pérdida de control estuvo vinculada a un error humano.

Asimismo, y conforme al protocolo vigente para este tipo de siniestros viales, los instructores judiciales ordenaron la extracción de una muestra de sangre al conductor, a fin de establecer la presencia o no de alcohol en el organismo al momento del incidente.

La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis respecto a las causas que derivaron en el vuelco ocurrido en una de las rutas de mayor tránsito de la región, en una madrugada marcada por la escasa circulación vehicular debido a la celebración navideña.