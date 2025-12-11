Homicidio de Benjamín Rojas: el padre de Alderete dijo que su hijo vivía asustado y hostigado previo al crimen

La tercera jornada del juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas —ocurrido el 12 de agosto de 2023 en la esquina de Diego de la Fuente y Conscripto Silva— transcurrió este jueves en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, bajo la presidencia del juez Guillermo Burrone. A lo largo de la mañana declararon todos los testigos propuestos por la defensa de Luis Alderete, el joven que llega acusado de haber matado a Rojas en el marco de un violento conflicto vecinal cuya interpretación será eje del veredicto del jurado popular.

Juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas: comenzó el debate por la muerte del adolescente en 2023

Los doce ciudadanos sorteados deberán resolver si el hecho se trató de un homicidio simple, como sostiene el fiscal Fernando D’Elío, o si Alderete actuó en legítima defensa, tal como plantea la abogada defensora Laura Abal. En esta etapa, la defensa buscó instalar la existencia de un clima previo de hostigamiento y agresiones que habría afectado al imputado en los días anteriores al episodio fatal.

Uno de los testimonios centrales fue el de Luis Alderete padre, quien trazó un extenso perfil personal de su hijo. Lo describió como “trabajador, responsable y muy apegado a la familia”. Según su declaración, el joven venía sufriendo episodios de acoso y persecución por parte del entorno de la familia Rojas. Relató que los días previos a la muerte del adolescente habían sido particularmente tensos y aseguró que su familia realizó múltiples denuncias que, a su entender, no recibieron respuesta oportuna. Respondió también a las preguntas del fiscal D’Elío, quien confrontó varios de sus dichos.

El debate continuó con la declaración de Leonardo Giménez, amigo de toda la vida del imputado. Según dijo, Alderete estaba “desbordado” en la semana previa al homicidio, porque —afirmó— “los Rojas no lo dejaban tranquilo”. También mencionó que existían denuncias previas que daban cuenta de esos conflictos.

Otro aporte significativo provino de Oscar Miguel Coraza, empleador del acusado en un taller de rectificación de motores. Contó que Alderete trabajó allí tres meses, que estaba “conforme con su desempeño” y que nunca imaginó que pudiera quedar involucrado en un hecho de extrema violencia. Según su testimonio, el joven le había relatado que era perseguido y hostigado y que se lo notaba “más asustado que con intenciones de hacer algo malo”. Incluso narró que intentó mediar con una de las personas con las que el imputado estaba en conflicto, sin obtener resultados.

Tíos del acusado: denuncias previas y temor permanente

También prestaron declaración dos tíos del acusado.

Juan Manuel Alderete, residente en El Socorro, ubicó su testimonio en el contexto de una serie de hechos intimidatorios hacia la familia. Relató que su sobrino “no podía trabajar por miedo”, que los llamados de alerta eran frecuentes y que “la gente del barrio no quería hablar porque tenía miedo”.

Afirmó que él mismo acompañó a su hermano y a su padre a realizar denuncias en Fiscalía y que incluso tuvieron una reunión con el fiscal D’Elío “sin obtener resultados concretos”. Detalló que tras la muerte del adolescente “todo fue peor” porque —dijo— aumentaron los episodios de violencia y mencionó un hecho de abuso de arma del que se habrían levantado perdigones.

El testimonio se sumó al de Rubén Sosa, tío materno de Alderete, quien coincidió en describir un cuadro de hostigamiento continuo. Contó que la familia Rojas vivía a pocas cuadras y que su sobrino recibía agresiones frecuentes, como pedradas y daños en su moto. Según dijo, le recomendó que se mudara a la casa de su madre por seguridad. Se refirió al apodo de la víctima —“el Gitano”— y mencionó que el conflicto principal involucraba al adolescente fallecido y a otro joven, Juan Pablo Rojas.

Intervención de una trabajadora social del ámbito judicial

La audiencia cerró con un testimonio técnico: el de Victoria Álvarez Maglione, trabajadora social con 25 años de experiencia en el Poder Judicial. Informó que intervino con Benjamín Rojas en 2021 y 2022 por orden de la Fiscalía de Menores, debido a que el chico había sido declarado no punible por distintas conductas entre sus 13 y 15 años.

Álvarez Maglione señaló que en aquel momento recomendó la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos por observar una “desestructuración familiar”, vinculada —según su informe— al consumo problemático de sustancias de la madre. También indicó que las entrevistas con la familia se desarrollaron con buena disposición y que el menor accedió personalmente a una de ellas. El fiscal D’Elío le remarcó en su interrogatorio el rol institucional que cumplía, buscando contextualizar sus intervenciones.

Lo que viene: declaración del acusado y alegatos finales

El juicio continuará este viernes con la cuarta y última jornada de debate, en la que está prevista la declaración de Luis Alderete, quien podrá brindar su versión de los hechos y responder a las preguntas tanto de su defensora como del fiscal.

Una vez concluida su exposición, las partes presentarán los alegatos de clausura. La Fiscalía pedirá al jurado un veredicto de culpabilidad por homicidio simple, mientras que la defensa solicitará la absolución por legítima defensa.

Finalizados los alegatos, el juez Burrone dará las instrucciones finales a los doce jurados titulares, quienes se retirarán a deliberar en privado. Cada integrante deberá expresar su posición, justificarla en base a la prueba producida y votar hasta alcanzar un veredicto. Cuando ello ocurra, regresarán a la sala para su lectura pública.