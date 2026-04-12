Día Internacional del Helado: ¿Cuál es el sabor preferido en Argentina?

Con un promedio de 7,3 kilos por persona al año, el helado se ratifica como un pilar de la cultura. FREEPIK.

Cada 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, uno de los postres favoritos de los argentinos, tanto que —se calcula— en el país se consumen un promedio de 7 kilos per cápita. Como cada año, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) dio a conocer cuál es el gusto preferido de los argentinos. Alerta de spoiler: no es el dulce de leche.

Los gustos de helado preferidos de los argentinos Las preferencias locales sobre los gustos de helado fueron cambiando con los años, la última sorpresa se vio en la encuesta de AFADHYA (la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines), que colocó al pistacho en el cuarto lugar del Top 10 de 2025. El sondeo recuerda además que el consumo anual de helado artesanal por persona ronda los 7,3 kilogramos, índice que confirma el gusto nacional.

El relevamiento combinó opiniones de locales de todo el país y dejó un podio mixto entre clásicos y propuestas gourmets:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Sambayón

Banana split

Dulce de leche

Limón

Americana

Chocolate amargo La irrupción del pistacho como el helado del momento El avance del pistacho, que dejó atrás a sambayón y banana split, refleja una demanda que busca sabores más sofisticados y combinaciones originales. Según AFADHYA y D’Alessio IROL, cerca del 40% de los consumidores se anima a probar novedades y casi 9 de cada 10 compran helado artesanal durante todo el año.

La influencia italiana en la tradición heladera argentina sigue siendo central. Dejó un legado en la forma de producir y consumir. Los argentinos lo disfrutan en reuniones familiares y celebraciones, convirtiéndolo en una parte muy importante de la vida social y en momentos de felicidad. En definitiva, el helado sigue siendo un rasgo cultural argentino: consumo sostenido todo el año, apertura a innovar sabores y el ascenso del pistacho como prueba de que el paladar local busca cada vez más variedad. Fuente: La 100.

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