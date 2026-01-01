Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

El intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar generó la rápida intervención de sus seres cercanos y el despliegue de ambulancias de emergencias médicas que lograron salvarle la vida , pero -así todo-, su estado de salud sigue siendo delicado.

Un sujeto baleó a su vecino y la esposa de la víctima apuñaló a la mujer del autor del disparo en Tupac Amaru

Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

Un joven de 23 años permanece internado en estado crítico luego de haber atentado contra su vida tras una discusión familiar ocurrida durante la celebración de Año Nuevo en un domicilio de la zona sur de Pergamino . El hecho conmocionó a la familia y motivó una rápida intervención policial y sanitaria.

El episodio se registró alrededor de las 0:26 del jueves 1° de enero, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona que habría intentado quitarse la vida en una vivienda ubicada en el barrio Malvinas. Al llegar, efectivos del Comando de Patrulla se entrevistaron con el padre del joven, un hombre de 56 años.

Según el relato, la familia se encontraba cenando para recibir el Año Nuevo cuando se produjo una discusión entre dos hermanos jóvenes. Ante el clima de tensión, el padre dispuso que uno de ellos se retirara de la vivienda y que el otro se dirigiera a su habitación para evitar que el conflicto escalara.

Los familiares le salvaron la vida

Minutos después, la pareja del joven de 23 años ingresó a la habitación y lo encontró colgado con una sábana que había sido atada a un ventilador. De inmediato alertó al padre, quien logró desatarlo y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se solicitaba asistencia médica.

Pocos instantes después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió al joven y lo trasladó de urgencia a un centro de salud para una mejor atención, donde quedó internado en estado crítico.

De acuerdo a la información recabada, el joven no registraba antecedentes psiquiátricos ni había dejado mensajes o cartas previas. En el lugar trabajaron peritos y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, que inició actuaciones bajo la carátula de tentativa de suicidio.

El hecho volvió a poner en foco la importancia de la contención familiar y la atención temprana de situaciones de conflicto emocional, especialmente en contextos sensibles como las celebraciones de fin de año.

Prevención del suicidio

La ciudad de Pergamino cuenta con el Hospital San José que tiene un servicio permanente de Salud Mental, integrado por profesionales de psicología y psiquiatría, que atienden las 24 horas, los 365 días del año. La asistencia está disponible tanto a través del servicio de guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios, para todas las personas que estén atravesando momentos de angustia, malestar emocional o crisis personales.

El centro de salud de Pergamino tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes. Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.