jueves 07 de agosto de 2025
    • Golpe al narcomenudeo: cayó preso un sujeto que le proveía dosis de drogas a una "tranza" del parque España

    Se trata de un proveedor narco de Rojas y era quien le proveía de dosis de cocaína y marihuana a una joven que vendía en el espacio público el año pasado.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    6 de agosto de 2025 - 20:46
    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino. La evidencia secuestrada en el operativo de este miércoles.

    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino. Las dosis de marihuana que le secuestraron.

    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino. Las balanzas de precisión utilizada por el sospechoso.

    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino.

    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino.

    Narcomenudeo: en Rojas detuvieron a un dealer que le proveía dosis de drogas a una tranza de Pergamino.

    Este miércoles cayó preso un sujeto de 24 años encargado de proveerle dosis de cocaína y marihuana a una “tranza” que fue detenida el año pasado por comercializar estupefacientes a consumidores en el parque España, y con el avance de la instrucción llegaron a este proveedor e involucrado en una red de narcomenudeo.

    Una investigación impulsada por el fiscal Francisco Furnari permitió desbaratar una red de comercialización de estupefacientes al menudeo que operaba en inmediaciones del Parque España, y que tenía vínculos con la ciudad de Rojas.

    Fiscal Francisco Furnari titular de la UFIyJ 2 y subrogante de la UFIyJ 5 Pergamino

    La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad de Coordinación de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal, a cargo del ayudante fiscal Juan Tomás Godoy, con la colaboración de la delegación local de la Policía de Drogas Ilícitas.

    Los involucrados en el narcomenudeo

    Según trascendió de fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre una joven que vendía drogas en las inmediaciones del Parque España. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, se logró comprobar que la mujer —domiciliada cerca del viaducto, en el barrio Acevedo— realizaba maniobras de venta de sustancias prohibidas.

    El 21 de noviembre de 2024, se realizó un allanamiento en su vivienda, donde se incautaron aproximadamente 300 gramos de marihuana y cocaína fraccionada, lista para su distribución, además de elementos vinculados al narcomenudeo. La joven fue detenida y puesta a disposición del fiscal Furnari, quien, a pesar de contar con pruebas contundentes sobre su actividad ilícita, continuó con la instrucción para identificar a sus proveedores.

    Las investigaciones permitieron establecer que parte del material que comercializaba la imputada era provisto por un joven residente en la ciudad de Rojas. La detención del sospechoso se concretó en horas de la madrugada de este martes 6 de agosto, en un operativo realizado en dicha localidad, por orden del juez de garantías, doctor César Solazzi.

    Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron unos 50 gramos de marihuana, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa. El joven, de unos 30 años, fue trasladado a Pergamino y puesto a disposición de la Justicia.

    La secretaria de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes, Selva Correa, coordinó la audiencia indagatoria en la que el fiscal Furnari imputó al detenido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley 23.737.

    El dealer y la tranza

    En la jerga del hampa y el mundo de los consumidores el “dealer” es el distribuidor de drogas y que provee de sustancias ilegales a los encargados de distintos puntos de venta, a quienes se conocen como “tranza”.

    Temas
