Gimnasia derrotó a Douglas Haig y sube en la Zona 1 del Torneo 5 Ligas

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El Lobo ganó 1 a 0 con gol de Agustín Sayal. Se ubica segundo junto a Jorge Newbery de Rojas y El Fortín de Colón, que venció 2 a 1 al líder Barracas. Con dos partidos pendientes de la Zona 1, en la noche de este miércoles continuó el Torneo 5 Ligas de fútbol. Gimnasia y Esgrima de Pergamino y El Fortín de Colón se quedaron con la victoria en sus respectivos partidos. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

La fecha 12 desde el sábado

Para los clubes de la Liga de Pergamino la fecha 12 comenzará el sábado 26 y finalizará el martes 29. El programa será el siguiente: el sábado a las 16:30, Leandro N. Alem recibirá a Círculo de Arroyo Dulce. El domingo continuará a las 13:00 (debido al superclásico Boca-River que se jugará a las 15:30), con Douglas Haig vs. El Socorro (en Alfonzo ya que las canchas del “Fogonero” fueron resembradas); y San José vs. Unión de Carabelas (en el estadio de Provincial). A las 16:30, Argentino será local ante Juventud de Rojas (el “Blanco” hizo todo lo posible para cambiar el horario pero no se pudo por la disponibilidad de efectivos policiales); y Jorge Newbery de Rojas recibirá a Gimnasia y Esgrima. El próximo lunes, a las 21:00, Racing recibirá en su estadio del barrio Ameghino a Argentino de Alfonzo; y el martes a las 21:30, Tráfico’s visitará a Defensores de Salto.