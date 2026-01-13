Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

Una postal de la más reciente edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en enero de 2025.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 ya tiene definida su programación oficial y se prepara para nueve noches consecutivas de música en la Plaza Próspero Molina , entre el sábado 24 de enero y el domingo 1º de febrero. El evento reunirá a figuras históricas del género, artistas consagrados y nuevas voces que marcarán una de las ediciones más diversas de los últimos años.

Entre los principales nombres confirmados aparecen Jairo, Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Soledad y el Chaqueño Palavecino , que encabezarán distintas lunas. A ellos se suman referentes del folclore actual como Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Destino San Javier y Los Tekis , además de cruces con otros estilos, como Cazzu y Milo J .

La grilla combina tradición y renovación, con propuestas como Ahyre, Duratierra, Maggie Cullen, Juan Fuentes, Gauchos of the Pampa y Nati Pastorutti , además de homenajes especiales, entre ellos el tributo a Musha Carabajal y el espectáculo “Juntos, la Leyenda Continúa”, que reúne a Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu .

-Primera Luna (sábado 24 de enero): Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas.

-Segunda Luna (domingo 25 de enero): Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.

-Tercera Luna (lunes 26 de enero): Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, el pergaminense Cristian Capurelli y Abel Pintos.

-Cuarta Luna (martes 27 de enero): Lázaro Caballero, Mariano Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández y Lucio “El Indio” Rojas.

-Quinta Luna (miércoles 28 de enero): Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá, Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno y Luciano Pereyra.

-Sexta Luna (jueves 29 de enero): Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo y Los Tekis.

-Séptima Luna (viernes 30 de enero): Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro, Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas y Chaqueño Palavecino.

-Octava Luna (sábado 31 de enero): Juntos, la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano, Adrián Maggi y Soledad.

-Novena Luna (domingo 1º de febrero): Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of The Pampa y Milo J.

Cuánto cuestan las entradas para Cosquín 2026

Los precios varían según la noche y la ubicación dentro de la Plaza Próspero Molina. Para las lunas más convocantes (24, 25, 26, 28, 31 de enero y 1º de febrero), los valores van desde: $32.000 (sectores T2, T3 y T4). Hasta $115.000 (sector B2, uno de los más cercanos al escenario).

Para las noches de menor valor (27, 29 y 30 de enero), los precios parten desde $28.000 y llegan hasta $89.000 en los sectores premium.

Las ubicaciones se dividen en sectores A, B, C, D, E, F, G, H y tribunas T, con distintas cercanías al escenario y niveles de visibilidad.

Dónde y cómo comprar las entradas

Las entradas para el Festival de Cosquín 2026 ya están disponibles para la compra. Se pueden adquirir en: boleterías de la Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín, de 9:30 a 2:00). Oficina de Turismo de Cosquín (San Martín 585, Plaza Próspero Molina). Venta online en Autoentrada (autoentrada.com)

Los menores pagan entrada a partir de los 6 años. Los chicos de hasta 5 años inclusive no abonan, siempre que no ocupen butaca.