domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hallan avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense y sospechan conexión con narcos rosarinos

    La aeronave fue descubierta el viernes por la tarde cerca de la ruta nacional 8, en la zona limítrofe entre Pergamino y Colón.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de agosto de 2025 - 10:58
    La avioneta que hace unos meses fue encontrada en un campo de General Gelly coincide con las zonas cercanas a Rosario donde hallaron aeronaves en nuestra región del norte bonaerense y sur santafesino.

    La avioneta que hace unos meses fue encontrada en un campo de General Gelly coincide con las zonas cercanas a Rosario donde hallaron aeronaves en nuestra región del norte bonaerense y sur santafesino.

    ARCHIVO LA OPINION

    La Justicia Federal de San Nicolás investiga el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense que, según sospechas preliminares, podría estar vinculada a una red de narcotráfico con base en Santa Fe y presuntamente asociada a los carteles rosarinos liderados por la banda “Los Monos”.

    Lee además
    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas
    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    El descubrimiento se produjo el viernes por la tarde, cuando un productor rural advirtió la presencia de la aeronave en un lote ubicado a la vera de la ruta nacional 8, en cercanías del límite jurisdiccional entre Pergamino y Colón. El aparato, según las primeras pericias, estaba parcialmente cubierto con ramas y malezas, en lo que aparentaba ser un intento improvisado de ocultamiento.

    Intervención de la Fiscalía de Pergamino

    La denuncia ingresó inicialmente a la Fiscalía de Pergamino, que ante la posible naturaleza federal del hecho dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello. El funcionario judicial dispuso la participación de personal de Gendarmería Nacional y de la delegación local de la Policía Federal, quienes desde la madrugada del sábado realizaron un relevamiento exhaustivo en el lugar para establecer el origen de la aeronave y determinar si estuvo implicada en operaciones de transporte de cocaína.

    Fuentes judiciales indicaron que una de las principales hipótesis es que grupos narcos santafesinos estarían utilizando campos cercanos a la ciudad de Rosario como puntos de aterrizaje para vuelos ilegales que ingresan cargamentos de droga. Estas maniobras buscan evitar controles en aeropuertos y pistas más vigiladas, recurriendo a espacios rurales que ofrecen condiciones favorables para aterrizajes y despegues rápidos.

    Aterrizajes de aeronaves en la región cercana a Rosario

    Este episodio se suma a una serie de hallazgos recientes de aeronaves en zonas rurales del sur santafesino y del norte bonaerense, dentro de la jurisdicción federal de San Nicolás. En los últimos meses se registraron casos en Villa Constitución, General Gelly, Manuel Ocampo y La Vanguardia, todos ellos investigados bajo la sospecha de estar vinculados a la logística aérea del narcotráfico.

    En julio pasado, un trabajador rural encontró restos calcinados de una avioneta en La Vanguardia, departamento Constitución, a unos 60 kilómetros de Rosario. Un mes antes, en junio, en la zona de Manuel Ocampo –a solo 15 kilómetros de Pergamino– fue hallada otra aeronave en circunstancias similares.

    Los antecedentes se remontan a mayo de 2022, cuando cazadores hallaron 84 kilos de cocaína en un campo de General Gelly. Horas después, en J. B. Molina, se incautaron otros 176 kilos de la misma sustancia. Ese mismo mes, un chacarero divisó una avioneta abandonada en el paraje El Socorro, cerca del límite con Santa Fe, que se presume fue descartada por los narcos tras recuperar su carga.

    Las investigaciones derivadas de esos casos permitieron identificar y desarticular una banda de importadores con conexiones en provincias del norte argentino y en países productores de cocaína. Una pista mínima hallada en el fuselaje de una aeronave resultó clave para reconstruir parte de la ruta aérea que utiliza pistas clandestinas y campos rurales cercanos a Rosario como puntos de descarga y distribución de droga hacia el mercado controlado por organizaciones criminales como “Los Monos”.

    Mientras las pericias continúan, la avioneta hallada el viernes permanece bajo custodia judicial y el caso sigue en manos de la Justicia Federal, que busca determinar si el aparato fue empleado en un nuevo operativo de transporte de cocaína a través del corredor narco que atraviesa el norte bonaerense y el sur santafesino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    Incendio en el barrio Hernández: una casa quedó destruida y un hombre con quemaduras por el fuego

    Violento asalto en Manuel Ocampo: hospitalizaron a una mujer golpeada por cuatro delincuentes

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

    Accidente en el centro de San Nicolás entre moto y auto dejó dos jóvenes heridos leves

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

    San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

    Domingo 10 de agosto - Versión PDF

    El coro Arte Nativo de la localidad de Conesa, bajo la dirección de Leandro Pericás.
    Cultura

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    La avioneta que hace unos meses fue encontrada en un campo de General Gelly coincide con las zonas cercanas a Rosario donde hallaron aeronaves en nuestra región del norte bonaerense y sur santafesino.

    Hallan avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense y sospechan conexión con narcos rosarinos