    • Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución

    La propuesta recreativa y sustentable, organizada por el Municipio de Ramallo junto a casas de pesca locales, será gratuita y abierta a toda la comunidad.

    22 de enero de 2026 - 17:00
    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita.

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita. 

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo llevará adelante este viernes 23 un concurso de pesca recreativa con devolución, una iniciativa gratuita y abierta a toda la comunidad que busca fomentar el disfrute al aire libre, el cuidado del ambiente y la participación familiar en un entorno natural privilegiado.

    Pesca recreativa y cuidado del ambiente en Ramallo

    La actividad se desarrollará a partir de las 18 horas y estará destinada a vecinos y vecinas de todas las edades. Desde la organización destacaron que los menores de edad podrán participar siempre que estén acompañados por un adulto responsable, garantizando así una experiencia segura y pensada para toda la familia.

    El concurso se realizará bajo la modalidad de pesca con devolución, promoviendo la preservación de las especies y el respeto por el ecosistema del río. Esta modalidad apunta a incentivar prácticas responsables y sustentables, reforzando el compromiso ambiental de la comunidad.

    Inscripción gratuita y participación abierta a toda la comunidad

    Quienes deseen formar parte del certamen podrán inscribirse de manera anticipada comunicándose al teléfono 3407 40 5865. Además, se habilitará la posibilidad de anotarse el mismo día del evento en el lugar, con el objetivo de facilitar el acceso y promover una amplia participación.

    Desde la Dirección de Deporte remarcaron que no se requiere experiencia previa para participar, ya que la propuesta está pensada tanto para aficionados como para quienes deseen iniciarse en la pesca deportiva recreativa.

    Acompañamiento de comercios locales y agenda recreativa

    La iniciativa cuenta con el acompañamiento de casas de pesca locales, que se sumaron a la organización del evento como parte del trabajo conjunto entre el Municipio y el sector comercial de la ciudad.

    Este concurso se integra a la agenda de actividades recreativas programadas para la temporada en Ramallo, ofreciendo una alternativa gratuita al aire libre que combina recreación, conciencia ambiental y encuentro comunitario, tanto para vecinos como para visitantes.

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita. 

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución
