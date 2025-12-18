viernes 19 de diciembre de 2025
    • En el barrio San José detuvieron a cuatro personas y secuestraron 100 dosis de cocaína por narcomenudeo

    La Fiscalía y la Policía realizaron intensos operativos en la tarde y noche del jueves. Secuestraron cocaína fraccionada, balanzas y elementos de corte.

    18 de diciembre de 2025 - 22:28
    Las dosis de drogas y evidencia que le sirve a la Fiscalía 9 para avanzar en la instrucción judicial contra las personas sospechadas de integrar la organización criminal.

    Las dosis de drogas y evidencia que le sirve a la Fiscalía 9 para avanzar en la instrucción judicial contra las personas sospechadas de integrar la organización criminal.

    LA OPINION

    Un importante despliegue policial y judicial se desarrolló en la tarde y la noche de este jueves en el barrio San José, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes al menudeo que culminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de alrededor de un centenar de dosis de cocaína listas para su comercialización.

    Los procedimientos fueron encabezados por la Fiscalía Nº 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, con intervención de personal especializado de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, tras una pesquisa que se venía llevando adelante desde hace varias semanas a partir de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta.

    Allanamientos por narcomenudeo

    Según se informó oficialmente, los allanamientos se concretaron en un predio ubicado en inmediaciones de Inés Carnevales y Serratea, donde existen al menos dos construcciones habitadas. El lugar estaba bajo investigación debido a la reiteración de movimientos compatibles con el narcomenudeo, especialmente en distintos momentos del día.

    Durante la irrupción policial, en el interior de las viviendas se hallaron aproximadamente cien dosis de cocaína fraccionada, además de trozos de mayor tamaño de la misma sustancia, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y el fraccionamiento de la droga, lo que reforzó la hipótesis de una actividad sostenida de comercialización ilegal.

    En el operativo fueron detenidas cuatro personas —dos en cada una de las edificaciones— quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal. Todas serán indagadas en las próximas horas por el delito de comercio de estupefacientes, una figura penal que prevé severas penas de prisión.

    Desde la Fiscalía destacaron la magnitud del procedimiento y señalaron que la investigación continúa abierta, no descartándose nuevas medidas en función del análisis del material secuestrado y de la información obtenida durante los allanamientos.

