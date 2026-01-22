jueves 22 de enero de 2026
    • En Colón detuvieron a un "tranza" que vendía drogas a domicilio a través del sistema delivery

    Un joven de 23 años fue detenido en Colón acusado de vender drogas al menudeo. La investigación incluyó vigilancia y un allanamiento con secuestros.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de enero de 2026 - 12:46
    En Colón desbarataron un punto de venta de drogas que lo hacía un tranza a través del sistema delivery llevando a domicilio las dosis a consumidores.

    Un joven de 23 años fue detenido en la tarde del miércoles en la ciudad de Colón, acusado de comercializar drogas, tras una investigación encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, que permitió desarticular un presunto punto de venta y secuestrar estupefacientes, dinero y otros elementos de interés.

    Investigación por denuncias anónimas

    La causa se inició a mediados del año pasado en la Fiscalía N° 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, a partir de reiteradas denuncias anónimas que alertaban sobre la presunta comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en calle 11, entre 53 y 54, de la ciudad de Colón. Ante esa información, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de tareas preliminares para corroborar los datos aportados y establecer la identidad del responsable del domicilio señalado.

    En ese marco, personal especializado de la DDI Drogas Ilícitas Pergamino llevó adelante tareas de inteligencia, observación y seguimiento encubierto, que permitieron determinar que en el lugar residía un joven de 23 años, quien sería el presunto responsable de las maniobras investigadas.

    Venta en el domicilio y modalidad “delivery”

    Según se pudo establecer durante la pesquisa, el investigado alternaba distintas modalidades para la venta de drogas. En algunos casos, la comercialización se realizaba directamente en su domicilio, mientras que en otras oportunidades utilizaba la modalidad conocida como “delivery”, efectuando entregas tanto en la vía pública como en domicilios particulares.

    Para concretar esos movimientos, el joven se movilizaba en una motocicleta tipo enduro, lo que le permitía desplazarse con rapidez por distintos sectores de la ciudad. De acuerdo a los investigadores, el cambio frecuente de modalidad respondía a una estrategia para intentar dificultar la labor policial y el seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

    Allanamiento y secuestros

    Con las pruebas reunidas durante la investigación, el fiscal Godoy solicitó al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, una orden de registro domiciliario y la autorización para interceptar al sospechoso en la vía pública, teniendo en cuenta su forma de operar.

    Tras montar discretos puestos de observación, efectivos de Drogas Ilícitas Pergamino, con apoyo de personal de la Estación de Policía de Colón, lograron ejecutar el procedimiento de manera certera. Durante el allanamiento se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

    Aprehensión y cargos

    Con el resultado positivo del procedimiento, el fiscal interviniente dispuso la inmediata aprehensión del joven, quien quedó imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes, figuras penales que prevén penas que van de cuatro a quince años de prisión, según lo establece la Ley de Drogas.

    El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.

