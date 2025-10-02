Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados

La historia de Estación comenzó en Pergamino y rápidamente logró posicionarse como una marca innovadora en el rubro de las heladerías artesanales. Con esfuerzo y visión emprendedora, sus creadores decidieron dar el salto al exterior y en abril del 2025 inauguraron su primer local en El Albir, una localidad de la Costa Blanca muy visitada por turistas de todo el mundo.

El proyecto impulsado por Fernando Escobar, Luciana Barbarito, "Cuni" Flores y Alejandro Maza, junto a sus hijos Candelaria y Francisco, fue bien recibido y se convirtió en el punto de partida para seguir creciendo en Europa . Ahora, con nuevos socios fundadores, llega el turno de Barcelona , donde la competencia es más fuerte pero también las posibilidades de expansión son mayores.

El jueves 16 de octubre a las 18 horas abrirá oficialmente Estación Barcelona, ubicado en Rambla del Poblenou 57, en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Para la inauguración preparan un evento especial que reunirá música y artistas con raíces pergaminenses: el DJ Vicente Aguirre Draghi, conocido como Viccenzo Music, pondrá ritmo a la tarde, mientras que Cora Tuliani y Sebastián Castells acompañarán con su voz, generando un ambiente festivo y cercano que refuerza el vínculo de la marca con su ciudad de origen.

El desembarco en Barcelona trae consigo un cambio importante: la incorporación de nuevos socios que se suman al proyecto y aportan más solidez a la expansión: el maestro heladero Daniel Cadullo, Rita Illia, María Marta Mac Mullen, Guadalupe Sola y Eleonora Rohner. Esta segunda apertura no solo significa un crecimiento territorial, sino también empresarial, con un modelo que busca profesionalizar cada aspecto del negocio y adaptarse a las exigencias del mercado europeo.

Innovación en sabores y productos

Fiel a su estilo de sorprender y ampliar la propuesta, Estación presenta en Barcelona una carta renovada. A los clásicos helados artesanales se suman productos pensados para diferentes públicos y estaciones del año. Destacan las opciones libres de gluten, muy valoradas en Europa, y una línea especial para la temporada invernal que incluye cafetería, brownies con helado, alfacookies y combinaciones gourmet como helados con cheesecake y otras delicatessen. Esta diversificación apunta a atraer a un público más amplio y a consolidar la marca como un espacio de disfrute durante todo el año.

Un desafío en el competitivo mercado europeo

Los emprendedores son conscientes de que Barcelona representa un reto mayor que El Albir. La ciudad cuenta con una amplia oferta gastronómica y una competencia fuerte, pero también con un público diverso y abierto a nuevas experiencias. “Aquí los desafíos se multiplican y también la competencia es mayor, pero confiamos en que nuestra propuesta de calidad, innovación y cercanía será una diferencia clave”, destaca Fernando Escobar, uno de los socios de Estación.

Mirando hacia el futuro

La apertura en Barcelona no es un punto de llegada, sino un paso más en el camino de crecimiento. Los emprendedores ya piensan en expandirse dentro de España, con ciudades como Madrid, Alicante, Valencia y Málaga en la mira. Incluso analizaron la posibilidad de desembarcar en Polonia.

Con esta segunda apertura en Europa, Estación confirma que el sueño que comenzó en Pergamino no tiene fronteras. Un proyecto local que crece, se profesionaliza y lleva su sello distintivo a nuevos mercados, consolidando el orgullo pergaminense más allá del Atlántico.