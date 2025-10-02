jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados

    La marca Estación, creada por pergaminenses, inaugura su segundo local en España y proyecta seguir expandiéndose en distintas ciudades europeas.

    2 de octubre de 2025 - 16:24
    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    LA OPINIÓN.
    Un proyecto con identidad local que se consolida en España.

    Un proyecto con identidad local que se consolida en España.

    LA OPINIÓN.

    La historia de Estación comenzó en Pergamino y rápidamente logró posicionarse como una marca innovadora en el rubro de las heladerías artesanales. Con esfuerzo y visión emprendedora, sus creadores decidieron dar el salto al exterior y en abril del 2025 inauguraron su primer local en El Albir, una localidad de la Costa Blanca muy visitada por turistas de todo el mundo.

    Lee además
    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada
    Las víctimas detectaron las estafas al revisar sus cuentas bancarias en las aplicaciones de home banking.

    Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario

    El proyecto impulsado por Fernando Escobar, Luciana Barbarito, "Cuni" Flores y Alejandro Maza, junto a sus hijos Candelaria y Francisco, fue bien recibido y se convirtió en el punto de partida para seguir creciendo en Europa. Ahora, con nuevos socios fundadores, llega el turno de Barcelona, donde la competencia es más fuerte pero también las posibilidades de expansión son mayores.

    Una inauguración con sello pergaminense

    El jueves 16 de octubre a las 18 horas abrirá oficialmente Estación Barcelona, ubicado en Rambla del Poblenou 57, en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Para la inauguración preparan un evento especial que reunirá música y artistas con raíces pergaminenses: el DJ Vicente Aguirre Draghi, conocido como Viccenzo Music, pondrá ritmo a la tarde, mientras que Cora Tuliani y Sebastián Castells acompañarán con su voz, generando un ambiente festivo y cercano que refuerza el vínculo de la marca con su ciudad de origen.

    Nuevos socios y una propuesta renovada

    El desembarco en Barcelona trae consigo un cambio importante: la incorporación de nuevos socios que se suman al proyecto y aportan más solidez a la expansión: el maestro heladero Daniel Cadullo, Rita Illia, María Marta Mac Mullen, Guadalupe Sola y Eleonora Rohner. Esta segunda apertura no solo significa un crecimiento territorial, sino también empresarial, con un modelo que busca profesionalizar cada aspecto del negocio y adaptarse a las exigencias del mercado europeo.

    Innovación en sabores y productos

    Fiel a su estilo de sorprender y ampliar la propuesta, Estación presenta en Barcelona una carta renovada. A los clásicos helados artesanales se suman productos pensados para diferentes públicos y estaciones del año. Destacan las opciones libres de gluten, muy valoradas en Europa, y una línea especial para la temporada invernal que incluye cafetería, brownies con helado, alfacookies y combinaciones gourmet como helados con cheesecake y otras delicatessen. Esta diversificación apunta a atraer a un público más amplio y a consolidar la marca como un espacio de disfrute durante todo el año.

    Un desafío en el competitivo mercado europeo

    Los emprendedores son conscientes de que Barcelona representa un reto mayor que El Albir. La ciudad cuenta con una amplia oferta gastronómica y una competencia fuerte, pero también con un público diverso y abierto a nuevas experiencias. “Aquí los desafíos se multiplican y también la competencia es mayor, pero confiamos en que nuestra propuesta de calidad, innovación y cercanía será una diferencia clave”, destaca Fernando Escobar, uno de los socios de Estación.

    Mirando hacia el futuro

    La apertura en Barcelona no es un punto de llegada, sino un paso más en el camino de crecimiento. Los emprendedores ya piensan en expandirse dentro de España, con ciudades como Madrid, Alicante, Valencia y Málaga en la mira. Incluso analizaron la posibilidad de desembarcar en Polonia.

    Con esta segunda apertura en Europa, Estación confirma que el sueño que comenzó en Pergamino no tiene fronteras. Un proyecto local que crece, se profesionaliza y lleva su sello distintivo a nuevos mercados, consolidando el orgullo pergaminense más allá del Atlántico.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario

    Aprender en el campo: estudiantes de Agronomía de la UNNOBA visitaron INTA Pergamino

    Jura de Pedro Zanardi como nuevo Defensor Penal en Pergamino

    En Pergamino presentaron la Copa Montanari del Turismo Carretera del fin de semana en San Nicolás

    Valentina Carnevale subcampeona en el Panamericano de Clubes de pádel

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Bailes de antaño: música, danza y nostalgia en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino

    Chocó en moto robada y escapó de la escena del siniestro montado a otro rodado al mando de un cómplice

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pedro Zanardi jurará como nuevo magistrado este viernes a las 12:30 en Tribunales.

    Jura de Pedro Zanardi como nuevo Defensor Penal en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales